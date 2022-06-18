Uzayda bir mahalle! Emek Yurdakul’un yazısı...

18 Haziran 2022 Cumartesi, 00:01

DENK GELMEK

Bir “düzgün öğretmen”im olsaydı neler değişirdi hayatımda diye düşündürdü Uzayda Bir Mahalle. Anlatıcıyla iki arkadaşı Zafer ve Serdal, ödevler üzerinden çekiştikleri Serap ve Tankut gibi araştırmanın keyfini okulda tadar mıydım?

Mağlubiyetin kazancını öğrenebileceğim, rekabetin nezaketini kazanabileceğim bir ortamım olur muydu? Eğitim tam da bunlarla ilgili değil miydi?

Kitaplardakileri ezberlemenin tam puan ettiği, her yıl aynı şeyin anlatıldığı, kim olduğunuzla kimsenin ilgilenmediği yer, bugün okul diye gittiğimiz. Topyekûn bir bakış değil tabii ki, değişim var. Farkında olanların elini taşın altına koyduğu harika okullar var bugün ülkemde.

İşte o eğitimcilere duyduğumuz saygının kaynağını anımsatıyor Işık bize karakterler üzerinden: Eğitimciliğin en kıymetli zanaat, işlediğinizde parlayan şeyin ise “insan” olduğunu!

‘MERAK’ VE GERİSİ

Biliyorum ki güzel ülkemin çoğunluğu aynı eğitim sisteminin dişlileri arasında kaybediyor hayatta insana en lazım aracı, merakını. İnsanın yok edilmesi de “merak” duygusunu öldürmekle başlıyor.

Bir davranışın nedenini merak etmekten vazgeçtiğimizde insanla ilişkimizi, varoluşun nedenini merak etmediğimizde de yaşamla yani bilimle ilişkimizi kaybediyoruz.

Merak, size hem neden hem de nasıl dedirten çok şahane bir araç. Uzayda Bir Mahalle de çeşitli sosyokültürel sınıftan insanların “merak”ları üzerinden başlıklar açıyor. Hem bunlarla hem de fen bilgisi dersindeki konularla zenginleşen bir hikâye sunuyor. Birilerinin söyledikleriyle değil kendi araştırıp ulaştığınla donanmanın önemiyle ilerliyor her sayfa.

İyi kitap hep bir tatlı tatlı dertlendiriyor okuru ama “iyi” olması sırf ondan değil benim için, çözümü de sunuyor hatta kendi çözüm olabiliyor. Uzayda Bir Mahalle de öyle bir kitap, yazarın diğer kitapları gibi.

Toprak Işık deyince okurları ve yazın emekçileri biliyorlar ki bilimle edebiyat birlikte örülüyor. Yetişkinler için unuttuklarını tazeliyor, çocuklar için de temellerine katılması gereken harcı “merak” tohumlarıyla harmanlıyor. İşte sevgili Işık, o çözüm olma haline, mesleki birikimi ve eğitimiyle kalemini birleştirerek katılıyor.

Uzayda Bir Mahalle / Toprak Işık / Resimleyen: Doğan Gençsoy / Tudem / 112 s. / 9+ / 2022.