Vedat Açıkalın’ın Kurtuluş Savaşı isimli fotoğraf sergisi Bakırköy’de açıldı

Yayınlanma: 17.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.11.2023 - 03:00

Uzun yıllardır çektiği özel fotoğrafları sergilerde halkla buluşturan Açıkalın, İzmir Ödemiş Belediyesi’nin de desteklediği bu sergisinde Kurtuluş Savaşı’nın izini sürüyor, ayrıca Cumhuriyetin 100. yılı için çektiği fotoğraflara yer veriyor.

Serginin açılış törenine Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi Alev Coşkun da katıldı.

Sergide yer alan Kurtuluş Savaşı gazileri ve onların savaştan kalan eşyalarının fotoğrafları tarihe düşülmüş görsel notlar... Atatürk’ü çizdiği resimleri, ulu önderin Avustralya’daki heykelinden ve diğer şehirlerden heykellerinin fotoğrafları da sergide önemli bir yer tutuyor. Bu yılki 29 Ekim kutlamalarında çektiği fotoğraflar ise en yeni eserler.

DÜNDEN BUGÜNE...

Vedat Açıkalın, 50 yıl Avustralya’nın Sidney şehrinde yaşamış emekli bir İngilizce öğretmeni. Türkiye’de İngilizce öğretmenliği yaparken gittiği yedinci kıtada da mesleğini sürdürmüş. Yakın zamanda ise Türkiye’ye geri dönüş yapmış. Avustralya’da öğretmenlik yaparken çeşitli etkinliklerde çektiği fotoğraflar medya kuruluşlarında yayımlanarak bir yandan da gazeteciliğe adım atmış. Anadolu isimli bir gazete çıkarmışlar. Hem Avustralya hem de Türkiye’de Anzak Günü anmalarına katılan Açıkalın’ın fotoğrafları geçmişte Türkiye’deki başka mekân ve şehirlerde sergiye dönüşmüş. Kurtuluş Savaşı sergisi, Açıkalın’ın Cumhuriyetin 100. yılında açmayı dilediği bir sergi... Öte yandan Açıkalın, Anzaklarla ilgili bir kitabının hazırlıklarına da başladığını söylüyor.

Necdet Neydim (yazar), Alev Coşkun, Vedat Açıkalın



COŞKUN: KUVAYI MİLLİYE RUHUNU ORTAYA KOYUYOR



Açılışta konuşan Alev Coşkun sergiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Vedat Açıkalın’ın uzun yıllar sabırla çalışarak yarattığı fotoğraflarla İstiklal Savaşı sergisi çok önemli bir sergi olarak ortaya çıkmaktadır. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bugünlerde bu serginin önemi çok büyük. Cumhuriyet kolay bir devrim değil. Bir öncesi var, onun öncesi de Kuvayı Milliye hareketidir. Bu sergi, Kuvayı Milliye ruhunu açıkça ortaya koymaktadır. Kendisini tebrik ediyoruz. Genç kuşaklara da serginin önemini belirtmek istiyoruz.”