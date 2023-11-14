Vedat Açıkalın'ın 'Kurtuluş Savaşı' sergisi, yarın ziyarete açılıyor
Fotoğraf sanatçısı ve gazeteci Vedat Açıkalın'ın 'Kurtuluş Savaşı' adlı fotoğraf ve resim sergisi, yarın ziyarete açılacak.
Uzun yıllar Avustralya'nın Sidney şehrinde yaşayan emekli İngilizce öğretmeni Vedat Açıkalın, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Aynı zamanda gazeteci olan Açıkalın'ın 'Kurtuluş Savaşı' adlı son sergisi, yarın ziyarete açılıyor.
Açılış, yarın (15 Kasım) Bakırköy Belediyesi'ne bağlı Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bulunan Çetin Emeç Sergi Salonu'nda gerçekleşecek.
Sergi, 30 Kasım'a kadar gezilebilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücrete 'Şimşek' ayarı!
- A Haber ve Yeni Şafak'a soğuk duş!
- Soylu'nun sessizliğinin nedeni belli oldu
- Bu müdürü kim koruyor?
- Nihal-Bahar Candan kardeşlere gözaltı
- 'Cesaretin varsa Kandil'e git...'
- Barış Pehlivan'a tahliye yolu
- 'Bizde öyle göz yok'
- İstanbul'da düğün salonlarında yeni dönem: Artık yasak!
- Tuzlaspor olayında yeni gelişmeler var