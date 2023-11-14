Vedat Açıkalın'ın 'Kurtuluş Savaşı' sergisi, yarın ziyarete açılıyor

Fotoğraf sanatçısı ve gazeteci Vedat Açıkalın'ın 'Kurtuluş Savaşı' adlı fotoğraf ve resim sergisi, yarın ziyarete açılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2023 - 20:06
Vedat Açıkalın'ın 'Kurtuluş Savaşı' sergisi, yarın ziyarete açılıyor
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Uzun yıllar Avustralya'nın Sidney şehrinde yaşayan emekli İngilizce öğretmeni Vedat Açıkalın, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Aynı zamanda gazeteci olan Açıkalın'ın 'Kurtuluş Savaşı' adlı son sergisi, yarın ziyarete açılıyor. 

Açılış, yarın (15 Kasım) Bakırköy Belediyesi'ne bağlı Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bulunan Çetin Emeç Sergi Salonu'nda gerçekleşecek.

Sergi, 30 Kasım'a kadar gezilebilecek.


Vedat Açıkalın sergi

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