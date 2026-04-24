Vehbi Koç Ödülü Canan Tolon’un

Vehbi Koç tarafından temelleri atılan Koç Topluluğu, 100. yılı için hazırlanan “Unutulmaz Yüzlerle Dolu Bizim 100’ümüz” filminin ilk gösterimini 21 Nisan akşamı 25. Vehbi Koç Ödül Töreni’nde yaptı. Aynı anda bütün ülkede izlenime giren filmi, Alança orkestrası eşliğinde Halit Ergenç ve Alança Oskay canlı olarak seslendirdi. Vehbi Koç Ödülü bu yıl kültür alanında, eserleriyle göç, yıkım ve zaman gibi temalara, toplumsal gerçekliklere işaret eden Canan Tolon’a verildi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, açılış konuşmasında, “Bu yıl Vehbi Koç Ödül Töreni bizim için her zamankinden daha anlamlı ve özel. Zira bu sene kurucumuz merhum Vehbi Bey’in temellerini attığı Koç Topluluğu’nun 100’üncü yaşını idrak ediyoruz. 100. yıl filmimizde de vurguladığımız gibi; asırlık tarihimizi sadece unutulmaz hikâyeler değil, bu hikâyeleri mümkün kılan yüzler de oluşturuyor. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, küllerinden doğan bir ulusa istikamet çizerek bir medeniyet ve aydınlanma projesi inşa etmiştir. Bu şartlar içerisinde kurulmuş olan topluluğumuz; Cumhuriyetin fikir ve ilkelerini samimiyetle benimsemiş, değerlerini kendisine rehber edinmiştir” dedi.

‘CESARET KAYNAĞI’

Ödülünü Ömer Koç’un elinden alan Canan Tolon, “Bu ödül benim için geleceğe dönük bir destek ve aynı zamanda bir cesaret kaynağı. Çocukken, ‘İstediğin her şey olabilirsin’ mottosu benim için hiç geçerli değildi. Hatta biraz ürkütücü de geliyordu. Bunları erken yaşta bilmek garip bir şekilde benim için bir özgürlük oldu. Ve hayal kurmak için bir engel değildi” diye konuştu.