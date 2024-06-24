VEKAM'dan Çocuk Haklarına Işık Tutan Sergi: "İstiklalden İstikbale Çocuk Davamız"

Yayınlanma: 24.06.2024 - 13:40

Güncelleme: 24.06.2024 - 13:47

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), tarihimizde çocuk haklarının temellerinin atıldığı önemli bir döneme tanıklık ediyor. "İstiklalden İstikbale Çocuk Davamız" sergisi, Balkan ve I. Dünya Savaşlarının ardından cephe gerisinde kararlılıkla ve incelikle ele alınan kimsesiz çocukların himayesine ve Cumhuriyetle birlikte kurumsallaşan çocuk koruma uygulamalarına odaklanıyor.

Bu sergi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yenilikçi devlet adamları ve aydınların çabalarıyla temelleri atılan çocuk koruma uygulamalarını ele alıyor. Kazım Karabekir Paşa’nın cephede verdiği çocuk mücadelesi, Fuat Umay’ın adanmışlığıyla zorlu ekonomik koşullar altında kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti, çocuk haklarını gözeten, sağlıklı, mutlu ve eğitimli çocuklar yetiştirmeyi memleket davası kabul eden Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk çocuk yurdu olan Atatürk Çocuk Yuvası sergide incelenen konular arasında.

Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluş yıldönümünde, Koç Üniversitesi VEKAM tarafından, Koruyucu Aile, Evlat Edindirme Derneği’nin (KOREV) iş birliği ve Çankaya Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen "İstiklalden İstikbale Çocuk Davamız" sergisi, 25 Haziran - 15 Temmuz 2024 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Küratörlüğünü Koç Üniversitesi VEKAM ekibinden Alev Ayaokur, Arzu Beril Kırcı ve Mehtap Türkyılmaz’ın yaptığı bu sergi, tarihimizde çocuk hakları konusunda atılan büyük adımları gözler önüne sererek, geçmişten geleceğe çocuklarımızın haklarını ve korunmalarını temin etme sürecine ışık tutmayı hedefliyor.