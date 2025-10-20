Venedik’te Gümüş Aslan Ödülü’nü alan Dövüş Efsanesi ile Siyah Telefon 2 vizyonda: Zirvede kalmanın bedeli

Amerikan bağımsız sinemasının kardeşleri olarak bilinen Benny Safdie ile Joshua Safdie, Good Time (2017) ve Uncut Gems (2019) filmlerini birlikte çektikten sonra Benny Safdie, ilk kişisel yapımı Dövüş Efsanesi’ni (The Smashing Machine/2025) gerçekleştirdi. İki kez ağır siklet şampiyonu olan, 1997- 2000 yılları arasında dünyanın en iyi dövüşçüsü sayılan Mark Kerr’in yükseliş-zirve-düşüş öyküsü Benny Safdie’yi çok etkiledi. Yönetmen-senarist-yapımcı Benny Safdie zirveden inen başarısız karakterlere hayran. Dövüş sporu içinde boks, karate, kung-fu gibi karma dövüş sanatlarını da içerir, Kerr aslında güreşçidir. Mark Kerr’i Hollywood yıldızı Dwayne Johnson canlandırıyor. Bugüne dek aksiyonlarda, aile komedilerinde izlediğimiz oyuncu ilk kez dramatik, ağırlıklı bir rolle karşımızda. Johnson’ın yüzü protez makyajla değiştirildi, bu protetik işlem her gün dört saat sürdü, saç eklendi, Johnson için bu proje çok özel.

Bir şampiyonun gündelik yaşamını, ev halini, karısı Dawn’la inişli çıkışlı ilişkisini, antremanlarını, katıldığı dövüşleri yönetmen el kamerasıyla, grenli görüntülerle aktarır, bu tarz çekim yarı belgesel bir atmosfer yaratır.

CANAVARLARLA BOĞUŞMAK

Kendi canavarlarıyla, akıl sağlığıyla, psikolojik baskıyla, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden dövüşçü ringlerde 50 bin kişinin karşısına çıkar. Ağrı kesicilere bağımlılığı artınca detoks için rehabilitasyon merkezine gider, ringlerden bir süre uzaklaşır. Sonra da bir türlü zirveye çıkamaz. Dövüşçülerin kanlar içinde kalması Safdie’yi ilgilendirmez, ünlü sporun ana akıma girmesinden yıllar önceki şiddet dolu, yarı yasal dönemlerini de gösterir. Mark, darbeleri aldıkça yeniden ayağa kalkar, kaybettiğini kabul etmez. Ringin dışında kibar, dost canlısıdır ama çöküşün ardından insanlığını, benliğini bulma çabasına girişir. Mükemmelik saplantısından sıyrılmak zorundadır. Kendi düşüşünü gözlemlerken kendisi ve dünyanın geri kalanı hakkında yeni şeyler öğrenir. İri cüsseli yapısına karşın o aslında sevgi, ilgi arayan duygusal bir adamdır. Kendine, şöhretine hayran Mark’ın benliğinden feragat etmesine saygı duran yönetmen yenilmemiş dövüşçülerin bile eninde sonunda kaybedebileceğini, bunu kabullenmesini, öz değerini yerle bir etmesine izin vermemeyi öğrendiğini vurgular. Müzik, görüntü çalışması, mekân tasarımları çok başarılıdır. Venedik Film Festivali’nde Gümüş Aslan en iyi yönetmen ödülünü alan biyografik dramda Dwayne Johnson, Emily Blunt ve gerçek dövüşçüler Ryan Bader, Roberto Abreu, Satoshi Ishii, Oleksandrr Usyk, Bas Rutten oynuyor.

İYİLİĞİN KÖTÜLÜKLE SAVAŞ

Siyah Telefon’un devam filmi Siyah Telefon 2, daha sert, daha şiddet dolu bir doğaüstü korku-gerilim filmi. “Lise filmi yapmak istedim çünkü duygusal unsurlar daha ilgi çekiciydi. Ergenliğe geçiş, değişim ve masumiyetin kaybı demek” diyen Scott Derrickson, şiddet ile psikolojik gerilimi iç içe geçirir, doğaüstü korku ve insan dramı arasında denge kurar. Kaçırılmasından bu yana Finney normal yaşama dönmek için çabalar. Psişik güçlere sahip 15 yaşındaki kız kardeşi Gwen rüyalarında seri katil Gaspçı’nın öldürdüğü çocukları görür. Bu çocukları bulmak için Gwen, Finney, Ernesto Colorado’daki Hıristiyan öğrenci kampına giderler. Çocukların ruhlarının huzur bulması için Gaspçı’yı öldürmeleri gerekir. Soğuk, kar, fırtına, kış atmosferi kaygı dolu atmosfer yaratır. Super 8 mm formattan esinlenen yönetmen, grenli görüntülerle, el kamerasıyla boğucu, nostaljik bir ortam yaratır. İki kardeşin güçlü bağı hikâyenin özünü oluşturur. Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Miguel Mora, Demian Bichir’in oynadığı Siyah Telefon 2 rüya analizlerinin izinden giden, dinin bağnazlığını eleştiren, türün hayranlarını memnun edecek bir çalışma.