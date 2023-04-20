Vengerov'dan dayanışma konseri
Dünyanın en iyi kemancılarından biri olarak kabul edilen Grammy Ödüllü virtüoz ve orkestra şefi Maxim Vengerov, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda depremzedeler için sahne aldı.
Türkiye’yi
ulusal ve uluslararası sahnede temsil eden değerli sanatçılarımız
kemancı Özcan Ulucan ve piyanist Birsen Ulucan kardeşlerin
ricaları üzerine, Rus keman virtüözü ve orkestra şefi Maxim
Vengerov depremzeler için çaldı. Vengerov, Ulucan Kardeşler ve
Norveçli başarılı çellist Sandra Lied Haga’nın da solist
olarak yer aldığı konser, dün
akşam CRR
Konser Salonu’nda gerçekleşti. “Dayanışma” başlığıyla
gerçekleşen konserde sanatçılara Murat Cem Orhan yönetimindeki
CRR Senfoni Orkestrası eşlik etti.
Konserin sanatçı gelirleri Türk Eğitim Vakfı bünyesinde "Birsen - Özcan Ulucan Sanat Fonu" adı altında depremzede gençlerin sanat eğitimi için kullanılacak.
Ahmet Adnan Saygun'dan Bir “Demet” Ağıt
Keman sanatçımız Özcan Ulucan konserde yaptığı konuşmada, depremi uzaktan yaşayanların yardıma koşmak için çırpındığını dile getirerek, müzisyenler olarak kendilerinde bir katkısı olabilmesi için dünyanın en önemli keman virtüözlerinden Maxim Vengerov ile temasa geçtiklerini, Vengerov'un ise yardım konseri teklifini hemen kabul ettiği söyleyerek virtüöze bir kez daha teşekkür etti.
Ulucan, bis parçası olarak ise ağıt niteliğinde olduğundan ve acılarımızı bir şekilde ifade edeceğini düşündükleri için Ahmet Adnan Saygun'un piyano ve keman için suiti olan Demet isimli eseri seçtiklerini belirtti.
Maxim
Vengerov, Ulucan Kardeşler ve Sandra Lied Haga, Saygun’un Demet
Suiti’nin Prelued bölümünü, ülke olarak yaşadığımız
deprem felaketinde yaşanan acılar için çaldı. Konserde,
J. Brahms İkili Konçerto, L. Van Beethoven Üçlü Konçerto ve
P.I. Tchaikovsky Romeo & Juliet Fantazi Uvertür icra edildi ve dinleyicilerin beğenisi topladı.
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