Versus Art Project’te Can Aytekin’in ‘Bugünkü Program’ isimli sergisi açıldı

22 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Can Aytekin’in “Bugünkü Program” isimli sergisi Versus Art Project’te 14 Nisan’da açıldı. Sergi 21 Mayıs’a kadar görülebilir. Aytekin ilhamını Yeşilçam’dan ve film afişlerinden alıyor. Bu açıdan bakıldığında sergi, açıldığı mekân ve çevresiyle uyum sağlıyor. Versus Art Project’in bulunduğu Hanif Han ve üzerinde yer aldığı sokak (Gazeteci Erol Dernek Sokak) Yeşilçam için de önemli bir buluşma ve üretim noktasıydı. Galerinin cumbasından görülen İstanbul Sinema Müzesi, hemen aynı bölgede bulunan Sadri Alışık, Ayhan Işık, Fuat Özkınay sokakları, yıkılan küçük sinemalar, galeri mekânının eskiden sinema afiş, tasarım ve baskı merkezi olarak kullanılması hafıza ve mekân arasındaki diyaloğu sergiye taşıyor.

İLGİNÇ MEKÂN TASARIMI

Sergi mekânının tasarımı ve sergideki eserler de alışılmışın dışında. Kapıdan girdiğiniz an sergiyi çapraz bir şekilde bölen, 11 metrelik bir duvar bu sergi için Versus’a yerleştirilmiş. Bu duvarın önünde arkasında eserler bulunuyor. Tekerlekli askılığa asılmış bir tablo var, isterseniz sergiyi gezdiğiniz süre boyunca yanınızda sürükleyebilirsiniz... Bazı eserlerin dizilimi de izleyiciye bırakılmış, duvara dayanmış üç eser var örneğin, o eserleri istediğiniz gibi yatay veya dikey olarak konumlandırmak size kalmış. Sanatçı Can Aytekin bu tasarımı, “Sergi sizi oyuna da çağırıyor” sözleriyle tanımlıyor.

Katmanların bir araya gelmesinden oluşan “Bugünkü Program”, mekân kurgusunda odaklanmamış görme kavramına atıfta bulunuyor. Brikolaj üretim ve figüratif hikâye anlatıcılığından beslenen sergi, izleyiciyi de bu tecrübeye katılmaya davet ediyor. “Sevmek Zamanı” ve “Ayrılsak da Beraberiz” filmleri serginin hikâye örgüsünü oluşturuyor.