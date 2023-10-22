VHD’nin fotoğraf ve öykü yarışması sonuçlandı
Veteriner Hekimleri Derneği’nin (VHD), Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlediği Ahmet Şefik Kolaylı Fotoğraf Yarışması ve Muzaffer İlhan Erdost Öykü Yarışması’nın kazananları belli oldu.
Fotoğraf yarışmasında, Ahmet Fatih Sönmez “Hayvan Sevgisi” adlı çalışmasıyla birinci olurken ikincilik ödülünü “Mutluluk” adlı çalışmasıyla Emrah Taşkıran, üçüncülük ödülünü “Sürü Çobanı” adlı çalışmasıyla Burak Demir aldı. Mansiyon ödülünün sahibi ise “Toz Duman Koyun Sürüleri” adlı çalışmasıyla Sevim Fidan oldu.
Öykü yarışmasında ise Deniz Bircan’ın “Biblolar Huzurlu Ölür” adlı öyküsü birinci seçilirken “Hangi Kuzu” adlı öyküsüyle Anıl Çetinel Örselli ikinci, “Mercan Namı Diğer Merco” adlı öyküsüyle Sevim Çiçek üçüncü oldu. Engin Kükrer de “Veba Serumu” adlı öyküsüyle mansiyon ödülünün sahibi oldu.
Ödüller, yarın Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.
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