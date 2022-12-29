2022'de sinemada neler yaşandı? İşte en çok konuşulan filmler...

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Emrah Kolukısa'nın hazırlayıp sunduğu Kültür & Sanat programının konuğu Murat Erşahin oldu. 2022 yılında sinema dünyasında meydana gelen gelişmeleri Cumhuriyet TV izleyicileri için değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2022 Perşembe, 07:00
Sinema Türk sineması yerli sinema

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