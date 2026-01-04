Vitrindeki Albümler - 04 Ocak 2026

FERDİ TAYFUR ‘HOŞÇA KAL’ (FERDİFON / ESEN ELEKTRONİK)

Ülkedeki büyük değişimden müzik de payına düşeni alıyordu. Ferdi Tayfur’un “Hoşça Kal” adını taşıyan albümü, müzik piyasasında köklü değişimlerin yaşanacağı bir dönemece denk gelmiş, 21 Mayıs 1990 tarihinde, Ferdifon etiketiyle CD ve kaset formatında yayımlanmıştı. Daha sonra “Hoşça Kal Leyla” ve “Bana Sor” isimleri altında birkaç baskı daha yapan bu albüm, özellikle albüme adını veren şarkının yanı sıra “Bana Sor” ve “Hatıran Yeter” şarkılarıyla hafızalarda yer etmişti. İçindeki 11 parçanın sekizine imza atan Tayfur, burada besteci kimliğinin güçlü taraflarını ortaya koyarken Ahmet Selçuk İlkan’ın sözlerini yazdığı üç şarkıda da benzersiz yorumculuğunu öne çıkarıyordu.

“Hoşça Kal”, Ferdi Tayfur albümlerinin tüm karakteristik özelliklerini taşımakla birlikte, o dönem popüler müziğimizde yeni yeşeren, giderek de güçlenecek olan sentetik bir soundun ve dijital altyapıların ufak ufak ipuçlarını veriyordu. Nilüfer Gözalıcı yapımcılığında, Özer Şenay yönetmenliğinde, Marşandiz Stüdyoları’nda Tanju Arıkan tarafından kaydedilen “Hoşça Kal”, 35 yıl sonra ilk kez, orijinal kayıtlarına sadık kalınarak plak formatında basıldı; Kemal Alvo’nun masteringi, Zafer Başaran’ın kapak tasarımıyla, açılır kapak, 180 gram.

CIRCUIT BLENDERS ‘LIVE’ (PUJA MUSIC PRODUCTIONS)

Circuit Blenders, saksofon ve elektroniklerde Serhan Erkol ile gitar ve elektroniklerde Çağlayan Yıldız’dan oluşuyor. Serhan yıllarca sayısız caz albümüne, sahnesine nefes vermiş biriyken Çağlayan da çılgın kalabalığın uzağında, Antalya’da elektroakustik müzik namına çalışıyor, çabalıyor, üretiyor. Uzun yıllar birlikte çalışan bu iki müzisyenin, “Live” adını verdikleri, yaklaşık 56 dakikalık kesintisiz tek kayıttan oluşan (masteringi Çağlayan tarafından yapılan) albümlerindeki ortak niyeti, doğaçlama temelli tutkularını paylaşmak.

Yalnız Circuit Blenders, doğaçlamadan ibaret değil. Burada iki müzisyenin geçmişlerinden gelen sayısız müzikal etki sahnede sırasıyla rol alıyor. Tek bir plan-sekanstan oluşmayan bu uzun eser, yeri geliyor Kraftwerk’vari bir elektro-kraut-pop’a dönüşüyor, yeri geliyor Bill Laswell usulü bir avangarda bürünüyor. Dans edilebilir minimal tekno pasajlar, IDM, glitch, ambient soundlarla buluşuyor. Circuit Blenders’ın tamamen canlı anlık olarak ortaya çıkardığı bu kayıt, icabı halinde rahatlıkla Blade Runners benzeri distopik bir filmin müziği olarak da kullanılabileceği gibi, evinizin konforlu ortamında dinlenebilecek bir albüm olma özelliğine sahip. “Live” çok boyutlu bir iş, zihinsel ve fiziksel...