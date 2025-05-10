Vitrindeki Albümler - 10 Mayıs 2025

Yayınlanma: 10.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2025 - 04:12

AKREP NALAN ‘DAĞ ÇİÇEĞİ’ (ADA MÜZİK)

Doksanlı yıllar çok şeye gebeydi; sadece ülkenin geleceğinde değil, müzikte de... Henüz Türkçe pop patlaması olmamış ama sinyalleri gelmeye başlamıştı. Bu furyada sayısız vasat altı albüm ve isim türemişti ama kapıyı açan en iyi örneklerden biri Akrep Nalan’ın “Dağ Çiçeği” albümü olmuştu.

Kaset ve CD formatında yayımlanan bu çalışma döneminin en nitelikli pop albümlerinden biriydi. Akrep Nalan’ın sempatik ve sıcak sesiyle yaptığı yorumlar bir yana, albümün sahip olduğu üstün vasıfların başında Türk popuna altın çağını yaşatacak isimlerin bu çalışmada yer almasıydı. Düzenlemeleri (gitar ve tuşlu çalgıları da çalan) Vedat Sakman tarafından yapılan albüme Uzay Heparı, Levent Altındağ, Çetin Akdeniz, Edward Aris, Gürcan Aktalay, Ergin Kızılay, Hakan İtik ve Halis Bütünley eşlik ediyordu.

“Sarhoş”, “Karlar Düşer”, “Çağır Beni”, “Dağ Çiçeği” gibi şarkıları barındıran albümde Nâzım Hikmet’ten Zülfü Livaneli’ye, Metin Özülkü’den Garo Mafyan’a, Kadir Cerrahoğlu’ndan Adamo’ya kadar uzanan zengin bir söz ve besteci listesi de bulunuyordu. Aradan geçen yıllara rağmen halen dinlendiğinde insanın ruhunu yücelten topu topu iki albüm yapmış 2022 yılında vefat eden Akrep Nalan. “Dağ Çiçeği” adlı ilk albümü şimdi ilk kez plak formatında, 180 gram...

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MOJAVE ‘KANDIRMA KENDİNİ’ (NO5 RECORDS)

İstanbullu alternatif rock topluluğu Mojave’yi 2022 yılında düzenlenen 21. Roxy Müzik Günleri’nde tanımıştım. Elemeleri geçerek jüri ve davetliler önünde sahne alacak 12 topluluktan biriydi. Sahneyi profesyonellere yakın bir seviyede doldurmuşlardı. Dikkatimi çeken özellikler sahnedeyken iyi birer çalgıcı olduklarını gösterebilmeleriydi. Mükafatını da davulcuları Ege Soydan’ın kazandığı “en iyi performans” ödülüyle almışlardı. Kararlılıkla yoluna devam eden, 2020’den beri single çıkaran ancak uzun zamandır bir albüm niyetiyle çalışan topluluk “Kandırma Kendini” ile şimdi muradına erdi.

Albümde 32 dakikaya sığan 10 şarkıdan dördünü son bir yıl içinde dijital platformlarda yayımlamışlardı. Davulda Ege Soydan, gitarda Can Doğu Baykan, basta ve klavyelerde Uluç Beykoz, vokalde ise Enes Cihan Güvenç’ten oluşan Mojave, şarkılarında bireysel ve toplumsal yabancılaşma gibi konuları işlerken müziklerinde özellikle sağlam riff’leri ile dikkat çekiyor.

Yeni kuşak İngiliz topluluğu havası taşısa da iyi bir sınav veriyor Mojave. Bitirirken dinozordan tavsiye; daha özgün olmaları gerekiyor, zira ihtiyaç duydukları o özgünlük sahip oldukları yetenekte mevcut. İyi bir haber: Gençler albüm çıkarmakla kalmadı, plak da bastılar.