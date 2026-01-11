Vitrindeki Albümler - 11 Ocak 2026

DİLEK SERT ERDOĞAN ‘MOMENTS’ (MEGA MÜZİK)

Ülkemizdeki caz solistleri arasında en çılgın ve romantiklerden biri olan Dilek Sert Erdoğan, “Moments” adını verdiği albümünü 2013 yılında, otuzlu yaşlarındayken yapmıştı. Onu ilk kez O Ses Türkiye yarışmasında tanımıştık. Yakaladığı ipin ucunu bırakmadı; müzik işini daha ciddi ve profesyonel bir platformda sürdürdü. Cin bakışlı, ne istediğini bilen kadının tuttuğunu koparan özelliği devreye girince önündeki tüm engeller birer birer kalktı ve ilk albümü “Moments” vücuda gelmişti. Sanatını icra etme, hayallerini gerçekleştirme uğruna zorlu yollardan geçen, tırnaklarıyla kazıyarak müzik yapan Dilek, o yılların da en güçlü kadın soul vokallerinden de biri olmuştu.

“Moments”, burada yapılmış ilk İngilizce sözlü şarkılardan oluşan soul albümü olma özelliğini taşıyor. Söz ve müzik Dilek’e, düzenlemeler, miks, mastering ve tuşlu çalgılar dahi müzisyen Genco Arı’ya emanet. Gitarda Bilal Karaman, basta Caner Üstündağ, davulda Derin Bayhan, vurmalılarda William Cardoso, trombonda Bulut Gülen, trompette Barış Yazıcı, saksofonda Çağdaş Oruç’un varlığı Şam’da kayısı. “Moments” şimdi ilk kez, Crownwell pikaplarının sponsorluğunda, “Enjoy Your Life–Jazz Collection” serisi kapsamında plak olarak basıldı.

SELİN ÇELİK ‘MEDİTERRANEAN ESSENCES: FİRST BREATH’ (SELİN ÇELİK RECORDS)

İstanbul doğumlu besteci ve yapımcı Selin Çelik, uzun zamandır Mayorka’da yaşıyor. Öncesinde İ.Ü. İktisat Fakültesi’nden mezun oldu, sonra BAU Konservatuvarı’nda caz ve kompozisyon, Madrid’de flamenko, şan ve dans üzerine eğitim aldı. Duygusal zekâ alanında yüksek lisans yaptı. Tüm bu süreç Selin’i ses üzerine farklı incelemelere yöneltti. Sesin ve müziğin bilincini, bilinçaltını sorgulayan, onun içsel ve ritüel yansımalarını araştıran çalışmaları var. İlk albümü “Mediterranean Essences: First Breath”, plana programa göre yapılmış proje albümlerden biri değil.

Bu albüm Selin’in tecrübelerinden bugüne kadar birikenlerin ruhani çıktısı. Ya da bir başka deyişle, hayata gelişle başlayan yolculuğun bugüne kadarki duraklarında soluklanan parçalardan oluşan semavi bir hikâye. Bu albüm Selin’in ruhani uyanışlarının ve şifalanarak yeniden doğuş hikayesinin seslerinden oluşuyor. Ancak bu ruhanilik Selin’de bir kaçış olarak tezahür etmiyor, tam tersine varoluşun anlamına ulaşmaya çalışıyor. Selin’in müziği göç, hafıza, kökler, beden ve içsel dönüşüm temaları etrafında şekilleniyor.

Not: “Mediterranean Essences: First Breath” 11.11.2025 tarihinde saat 11.11 itibarıyla dijital platformlarda yerini aldı