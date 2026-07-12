Vitrindeki Albümler - 12 Temmuz 2026

UMUT ADAN&ZEBANİS ‘BAŞKA BAHAR’ (SİX DEGREES RECORDS / SOUND BOX)

Müziğimizin Batı’yla buluştuğu noktada karşımıza çıkan örneklerde genellikle ya dışarıdan içeriye ya da içeriden dışarıya doğru bir bakış baskındır. Umut Adan’ın “Başka Bahar”adlı albümünde ikisi dengeli biçimde mevcut. Bunda el ile eldiven uyumu misali yıllardır birlikte olduğu, Turin merkezli Pietra Tonale kolektifinin Andrea Marazzi, Michele Bussone, Filippo Gillono isimli genç üyelerinden oluşan İtalyan topluluk Zebanis’in rolü büyük.

Protest folk, saykodelik Anadolu, elektro-poprock kategorisinde tarif edebileceğimiz “Başka Bahar”, İstanbul-Torino-Brüksel üçgeninde, birkaç yılda kaydedilmiş.

Umut’un yol gösteren bir tutumla kaleme aldığı sözler şiirsel, kışkırtıcı ve doğrudan politik... İçinden aşk geçse de hiyerarşiye karşı bir dik duruşu dile getiriyor sözler. Umut’un farklı folklorlara sahip insanların arasına doğup büyümesinin izleri bunlar. Bu katmanlı kültür onun özgün sentezini ortaya çıkarıyor. Umut Anadolu folkunun saykodelik tarafını çekip öne alırken, fuzzlı gitarlar, homurtulu bas yürüyüşleri, tutkulu vurmalılar da hipnotik, dans edilebilir, modern bir groove oluşturuyor. Kendine has bir dünyası var albümün. Son kalan ıhlamur ağaçlarının egzoz dumanıyla buluştuğu şehirli melankoli...

ESRA KAYIKÇI & HAKAN KAMALI ‘SU PERİSİ’ (HOME ALONE PRODUCTİON)

“Su Perisi” şarkıcı, besteci, basçı, (bilahare arkeolog) Esra Kayıkçı ile gitarcı, besteci, aranjör, yapımcı eşi Hakan Kamalı’nın davulcu arkadaşları Görkem Efe’yi yanlarına alarak (iki şarkıda da piyanist Tolga Zafer Özdemir’in eşliği ile) ev stüdyosunda kaydettikleri mütevazı ve samimi bir albüm.

Orta ve düşük tempolu yedi özgün besteden oluşan, 29 dakikalık albümün havası oldukça sakin, hatta yer yer ambient pasajlar bile mevcut. Açılıştaki ve kapanıştaki şarkıların klasik rock anlayışlı elektrikli gitar sololarını saymazsak asayiş berkemal.

Şarkıların temaları genellikle doğadan esinlenilmiş olsa da, kırılgan, zarif, iyimser ve dürüst bir kadının iç dünyasını şiirsel ve masalsı bir dille aktarıyor bizlere. Örneğin albüme adını veren şarkı, sular altında kalan Allianoi Antik Sağlık Merkezi’nin sessiz çığlığını duyuruyor, antik mirası zihinlerde yeniden canlandırıyor. Kapanıştaki söz ve müziği Merve Ademo’ya ait “Beni Senden Farklı Görme” parçası ise sokak hayvanlarına gösterilmesi gereken hassasiyeti anlatıyor. Her ne kadar gidişatı iyi olmayan bazı vicdani konuları içerse de umudu içinde taşıyan, insan sesinin duruluğunu, çalgıların yalın hallerini bizlere dinletmeyi, sevdirmeyi başaran sade bir albüm “Su Perisi”.