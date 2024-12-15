Vitrindeki Albümler (14 Aralık 2024)

Yayınlanma: 15.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.12.2024 - 04:00

EZGİNİN GÜNLÜĞÜ ‘HÜRRİYETE DOĞRU’ (ADA MÜZİK)

1997 yılında çıkan “Hürriyete Doğru” adlı Ezginin Günlüğü albümü, beraberinde dinleyenlerini ufak çapta da olsa bir tartışmaya sürüklemişti. Bir kesim kadro değiştikten sonra eski şarkıları yorumlamanın doğru olmadığını ve eskisiyle aynı haz ve duyguyu vermediğini söylerken, bir kesim yeni kayıt imkânlarıyla eskisinden daha iyi olduğunu düşünüyordu. En iyi yanıtı aradan geçen zaman verdi; en makul yorum bir kısmının eski hallerinden daha başarılı düzenlendiği ve yorumlandığı, bir kısmının da gerçekten o şarkıların çıktığı yılların hüznünü yaşayanlar nezdinde aynı tadı vermediğiydi. Öyle ya da böyle “Hürriyete Doğru” adıyla yapılan bu çalışma, Ezginin Günlüğü diskografisi için bir dönüm noktasıydı.

Topluluğun daha önceki çalışmalarında yer alan, 10’u Nadir Göktürk’e, ikisi Hüsnü Arkan’a ait, ikisi de Azeri türküsü olmak üzere 14 şarkıdan oluşuyor “Hürriyete Doğru”. Sözlerin beşi A. Kadir, ikisi Orhan Veli, birer de Ömer Hayyam ve Nâzım Hikmet şiirinden alınma. İki de anonim var. Yedi kişilik Ezginin Günlüğü kadrosunun eşlikçileri ise kanunda Göksel Baktagir, viyolonselde Reyend Bölükbaşı, kemanda Mustafa Süder.

Zamanında kaset ve CD olan “Hürriyete Doğru” şimdi ilk kez (180 gr, açılır kapak) plak olarak basıldı.

KAMURAN AKKOR ‘SİLİNMEYEN HATIRALAR’ (ELENOR PLAK)

Bir dönemin sanatçı ve topluluklarının eski albümleri birbirinin peşi sıra yeni baskı yapıyor. Bilhassa da zamanında sadece kaset ve CD olanlar plağa aktarılıyor. Bunlardan biri de birkaç kulvarın yaşayan efsanesi Kamuran Akkor. 1947 doğumlu sanatçı sadece arabesk değil, sanat müziği, pop müziği ve sinemanın da unutulmaz simalarından. Yakın zamanda bazı efsane albümleri plak olarak basılan Akkor’un piyasaya sürülen “Silinmeyen Hatıralar” plağı onlardan değil.

“Silinmeyen Hatıralar” daha önce yayımlanmış kayıtları içermiyor. Sanatçının bundan 10 yıl önce yaptığı kayıtlar (tıpkı Müslüm Gürses’in “Mahzendeki Kayıtlar”ı gibi) şimdi Elenor Plak tarafından gün ışığı görüyor.

Geçtiğimiz günlerde rapçilerle yaptığı düetle gündeme gelen Akkor, 10 şarkıdan oluşan bu stüdyo albümünde arabesk türünün tüm vecibelerini yerine getiriyor. İki Mehmet Aslan, iki Suat Sayın, birer de Hakkı Yalçın, Fethi Demir, Cahit Askan, Yusuf Kaya, Naci Eray, Halit Çelikoğlu bestesinin yer aldığı albümün babaoğul yapımcıları Muhteşem Candan ve Kaan Candan. Düzenlemeler ise usta Turhan Yükseler’in elinden çıkmış. Kamuran Hanım “Silinmeyen Hatıralar” plağındaki yorumculuğu ile 47 dakika boyunca yürekleri titretmeye devam ediyor.