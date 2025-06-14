Vitrindeki Albümler 14 Haziran 2025





JAKUZİ 'MADALYON I' (PERA RECORDS)

Jakuzi’nin iki buçukuncu albümü mü desek! “Madalyon I” açılış ve kapanıştaki kısa pasajları da sayarsak ceman yedi parçadan oluşan 19 dakikalık bir EP (kısaçalar). Verilen adın da bize söylediği üzere bir albüm çalışmasının birinci yüzü.

Jakuzi yeni kuşak topluluklarımız arasında (kaldı ki onlar bile onuncu yıllarını geride bırakmış) göz kamaştıranlardan. İlk albüm “Fantezi Müzik”ten bu yana kişilikli bir duruş sergileyen, piyasa eğilimler karşısında eğilip bükülmeyen, güncele kapılmayan az sayıdaki isimden biri.

Müzikal künyesi Kutay Soyocak, Can Kalyoncu, Bahri Onur Erol ve Ezgi Daloğlu tarafından doldurulan albümde bir konuk var: “Yalnızlar Caddesi”nin söz ve müziğinin sahibi Brek. İçsel çekişmeleri dile getiren şarkıların sözleri karanlık; etraf boş, hava rüzgârlı, vakit gece...

Plağa gelirsek... “Madalyon I”in yüksek ses kalitesi hedeflenerek 45 devir, numaralandırılmış 1000 adet sınırlı sayıda olarak yapılan baskısı gerçekten esaslı: 180 gram, transparan kırmızı renkli… Siyah anti-statik iç zarfı bile güzel düşünülmüş. Sticker ve insert de eksik değil. Daha da güzeli bu inceliği gösterenin Moda’da bir plak dükkânı olan ve henüz ilk plağını basan Pera Records’un yapmış oluşu. Teşekkür edilecek plak...

KLİPS VE ONLAR 'HALLEY' (TÜRKÜOLA)





1986 yılında Eurovision Müzik Yarışması’nda ülkemizi temsil etme hakkını “Halley” şarkısıyla Klips ve Onlar topluluğu kazanmıştı. İlhan İrem’e ait olan sözleri Melih Kibar bestelemiş, Bergen’de yapılan yarışma için yeni bir düzenleme yapılmıştı. “Halley” yarışmada 53 puanla dokuzuncu olmuştu.

Şarkıyı icra eden Klips ve Onlar, Melih Kibar tarafından iki topluluğun bir araya getirilmesinden oluşmuştu. İlki gitarcı Gür Akad tarafından kurulan, kadrosunda (daha sonra ayrılan ve yerine Levent Yurtseven’in geldiği) basçı İlkin Deniz, davulcu Derya Bozkurt ve klavyeci Emre Tukur’un bulunduğu ekipti. Diğeri ise Seden Kutlubay ve Sevingül Bahadır’dan oluşan Onlar adlı bir ikiliydi. Bu topluluk yarışmadan önce şarkının Türkçe ve İngilizce versiyonlarından oluşan bir 45’lik plak ve single kaset çıkarmış, Eurovision’dan kısa süre sonra da şarkının Türkçe ve İngilizce versiyonlarına başka birkaç parçayı ekleyerek “Halley” adındaki albümlerini, yine kaset ve plak olarak yayımlamıştı.

Zamanında sınırlı sayıda basılan, hızla tükenen ve ardından koleksiyonerlerin aradığı parçalardan biri haline gelen plak, şimdi yaklaşık 40 yılın ardında ilk kez yeniden plak, Cüneyt Yalçın Naçar eliyle orijinal bantlardan aktarılmış haliyle.



