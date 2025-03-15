Vitrindeki Albümler - 15 Mart 2025

Yayınlanma: 15.03.2025 - 04:29

Güncelleme: 15.03.2025 - 04:29

İnanmayacaksınız ama Kaptan Kadavra fantastik bir çizgi roman karakteri ya da süper kahraman değil, Ankaralı bir metal topluluğu. Yine inanmayacaksınız ama o bildiğiniz uzun saçlı karalar bağlamış metalcilerden de değil. Nasıl derler hepsi prezantabl, babaannemizin tabiriyle efendi çocuklar.

ÜÇ ALBÜM...

Çiçeği burnunda daha 2020 yılında kurulmuş Kaptan Kadavra. Beş yıl gibi kısa zaman zarfında dile kolay üç albüm birden çıkarmış, dijital âleme salmışlar. Ankara’nın gri ruhuna varoluş kaygılarını eklemiş, bunları olağanüstü bir motivasyonla üretime dönüştürmeyi başarmışlar. Türkçe şarkılarında karamsar ve sarkastik (arada küfürlü) satırlar kaleme alsalar da yoğun bir biçimde kayboluş ve ölüm gibi temaları işleseler de genel olarak tabloyu negatif görüntüden kurtarmayı iyi bilmişler.

Bunu müzikal olarak türlerinin alışıldık kalıplarının yer yer dışına çıkarak, yumuşak ve melodik pasajlarla müziklerini ve dinleyicisini dinlendirerek çözmüşler. 2021 yılında çıkardıkları kendi isimlerini taşıyan ilk albüm, vokalde Oset Kankoç, gitarlarda Anıl Özbek ile Barkın Seydioğulları, davulda Anıl Atak, basta Gürkan Gürler’den oluşan topluluğun gelecekte neler yapabileceğine ilişkin potansiyelini müjdelerken, kendilerine ait inançlarını ve özgüvenlerini de açığa çıkarıyordu. İkinci albüm “Mental Yara”, ilk albüme göre daha bir oturmuş ve topluluğun kendini tekrar etmeyeceğinin, bu yönde sadece metalle sınırlı kalmayan bir müzik anlayışı içinde yaratıcı gücünün sınırlarını gösteriyordu.

Üçüncü albüm “Steril ve Kimliksiz” ise daha derli toplu bir prodüksiyon olmakla birlikte, Kaptan Kadavra’nın biraz erken de olsa olgunluk devresine girdiğine işaret ediyordu. Siz şimdi bir şeye daha inanamayacaksınız; hani şu Rainbow45 denen bir plakçı var ya Kadıköy’de, şu kimselerin cesaret edemediği plakları basan yeryüzünün son romantik müteşebbisi. İşte o Salih Karagöz, Kaptan Kadavra’nın üç albümünü ayrı ayrı plak olarak bastı. Hızını alamadı, 100 tane de plaklarla birlikte içinde (mörçendayzing dedikleri) farklı malzemelerin bulunduğu bir bokset üretti.

KAPTAN KADAVRA

Son söz: Kaptan Kadavra dışarıya verdiği görüntüde grafik tasarımından video kliplerine kadar uzanan bir titizlik içinde, sağlam, samimi ve iyi düşünülmüş bir imaja sahip. Ancak gelin görün ki bu tür topluluklar zalim hayat şartları türünden malum nedenlerle kısa ömürlü oluyor bizim memlekette. Temenni ediyoruz ki Kaptan Kadavra münferit bir örnek olarak yazılır deftere. Niçin temenni ediyoruz? Zira Kaptan Kadavra tartışmasız son yıllarda bu türde buralardan çıkan en yürek hoplatan topluluk.