Vitrindeki Albümler - 15 Mart 2026

GAZAPİZM ‘DÖNMEK İÇİN EVE’ (ARGO YAPIM)

Rap camiasının ayrıksı karakteri Gazapizm’in dört yıl aradan sonra çıkardığı “Dönmek İçin Eve” isimli albümü, şehirler, insanlar ve olaylar arasında, modern insanın yabancılaşma ve yalnızlığını sorgulayan, uzun ve kişisel bir yolculuk hikâyesi. Şarkılar kısa ama hikayeler uzun ve derin.

Şarkılar bazen arabesk ile aynı kök malzemeden besleniyor olsa da Gazapizm sahip olduğu kolektif bilinç ve öfkeyle toplumsal gerçekçiliğe daha yakın.

Duygusal bir çabayla anlam katılan hayatı varoluşçu bir anlayışla sorgulamıyor. Geçmişini daha ziyade takıntılı bir tutku ve yoğunluk içinde betimliyor. Fiziksel acının arkasında yatan ruhsal acıyı öne çıkarıyor. Kaybettiği kimliği eve dönüş gayretiyle bulmaya çalışıyor.

Gazapizm, şarkılarını klipler yerine bir bütün olarak 56 dakikalık bir YouTube filmiyle anlatmıştı ayrıca bize; Yüzyıllık Yalnızlık ve Gazap Kuşları kitaplarına gönderme yapmıştı.

Bu müziği rap diyerek tarif edip geçemeyiz. Batı sazları, senfoni orkestrası, doğu sazları ve özgün müzik üslubuyla ağıtsal satırların şiirsel okunuşunun oluşturduğu müzikal doku bu albümü sound olarak zengin kılıyor.

Plak olarak da basılan albüm, Gazapizm’in sadece müzisyen değil, aynı zamanda sanatçı olarak da otobiyografik bir ustalık çalışması.

SANSAR SALVO ‘ADRENALİN’ (ATEŞ MÜZİK)

İsyankâr ruhlu Sansar Salvo’nun 2008 yılında CD olarak çıkan “Adrenalin” adlı albümü, şimdi ilk kez plak formatında basıldı.

Suçun ve suçlunun iç dünyasını deşifre eden, bu konudaki sosyolojik araştırmalardan çok daha fazla veri barındıran 10 parçalık çalışma, Sansar’ın ilk yasal albümüydü. Bu satırları yazarken henüz reşit değildi Sansar.

Serdar Akar filmi gibiydi satırları ama eleştirel cinsinden... Çocuk yaşta sokağa itilip eline silah tutuşturup katil yapılanları, ara sokaklara, okul önlerine yerleştirilen torbacılarla uyuşturucunun pençesine düşürülenleri, köşe başını tutmuş haramileri, “şekilli denyolar”a dönüştürülmüş genç kuşakları, gri sokakların kâbusunu, 34 gramın dramını; hepsini anlatmış; dünden seslenmişti bugüne.

Olanı biteni resmetmişti Sansar, gelecekteki tehdit ve trajediye işaret etmişti. Rap dünyasındaki bir Nâzım Hikmet, Deniz Gezmiş ve Uğur Mumcu misali...

Bugünden bakınca ne kadar derin ve anlamlı olduğunu daha iyi anlıyoruz Sansar’ın satırlarının. Konukları Deniz, 9 Canlı ve Zahrıyan...

Saykodelik synthesizer’ları, muhteşem loop ve flow’ları ile sadece kendisinin değil, rap müziğimizin en sağlam ve derin albümlerinden biriydi “Adrenalin”. Ancak elbette birileri vardı çığlıkları duyan...