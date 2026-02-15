Vitrindeki Albümler - 15 Şubat 2026

TUNÇ ÖNDEMİR ‘İYİ MİSİN?’ (ADA MÜZİK)

Müzisyen, söz yazarı, besteci, yorumcu Tunç Öndemir... Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Ses Eğitimi’nden mezun olduktan sonra, gitara eğilerek iyi hocalardan dersler almış, Birsen Tezer ile çalışarak albümlerinde akustik ve klasik gitarları çalmıştı. Halen bir eğitmen olarak mesleğini sürdüren Öndemir, bu esnada albüm konusunu ihmal etmemiş.

İlk albümü “İyi Misin?” ile şehirli ozan ve singersongwriter geleneğinin yeni kuşaklardaki temsilcilerinden biri olduğunu ortaya koyuyor.

Tamamı canlı çalınan kanallardan oluşan, elliden fazla müzisyenin geri planında emek verdiği bu albüm, müzikal değerinin yanı sıra prodüksiyon kalitesiyle de öne çıkıyor. Sadece bir vokal ve solist albümü olarak değerlendirilemeyecek kadar da çalgısal açıdan zengin.

Örneğin Sibel Sezal tarafından söylenen, Özkan Samioğlu bestesi “Bu Kalp Seni Unutur mu?”da Erkan Oğur, Cenk Erdoğan, Emre Tankal ve Orhan Deniz’in, “Kayıp Kayık” ve “Zordur Sevmek” şarkılarında Akın Eldes’in eşliği bu çeşitliliği ifade etmek için yeterli unsurlar.

Ayrıca “Sevda Treni”ndeki Birsen Tezer düeti, bu pastanın çileği... Giderek nadir ortaya çıkan başucu albümlerden biri olmaya aday albüm, dijital platformlarda yayınlandı, yakında da plak olarak basılacak.

CAN TUTUĞ&TOLGA ŞİŞKO ‘AKŞAM ÜZERİ’ (TO2 RECORDS)

Gündüz doktor, gece müzisyen; vibrafonun memleketteki kanaat önderi ve adanmış müzik insanı Can Tutuğ... Her fırsatta çalıyor, kafa dengi insanları buluyor, yer-zaman-imkân gözetmeksizin kayıtlar yapıyor.

Birkaç yıl önce Erdem Uvalıoğlu ile giriştiği duo tecrübesini şimdi gitarcı dostu Tolga Şişko ile sürdürüyor. Albümün kapağı, ismi ve parça isimleri her şeyi alenen sergiliyor.

“Akşam Üzeri” 2025 yılının Temmuz ayında Can’ın Kırklareli’deki evinin çatısında kaydedilmiş. Bir akşam üzeri Tolga ile alet edevatı alıp çatıya çıkmışlar, önce kahve içmişler, ardından annesinin getirdiği mücveri yemişler, çalıp çırparken hava kararmış, derken yine karınları acıkmış bir de poğaçaları götürürken beste yapmışlar. Nereden mi biliyorum, tabi ki albümdeki parça isimlerinden...

“Akşam Üzeri” gerçek bir atmosfer çalışması, Renoir tabloları kadar izlenimci, Gustav Klimt desenleri kadar da ifadeci... Zaten kapağındaki apartman ormanında kaybolmuşluğu gösteren fotoğraf da Can ile Tolga’nın çaldığı çatı dubleksinden sokağın manzarası.

İkili bu resme baka baka içlerinden ne geçiyorsa onu doğaçlama çalmışlar, bize de masum bir nahiflik içinde güzelce ifade etmişler. Bizde örneği az görülen cinsten bir çalışma “Akşam Üzeri”.