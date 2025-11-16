Vitrindeki Albümler - 16 Kasım 2025

NEMRUD ‘AT THE END OF THE DAY’ (RAİNBOW45 RECORDS)

Kendi isimlerini verdikleri üçüncü albümlerini çıkaralı tam dokuz yıl olmuş. Nemrud aslında bir sonraki çalışma için kolları sıvamış ama eleman ayrılıkları, değişiklikleri, birilerinin şehir ve ülke değiştirmeleri araya girince ancak 2020 yılında kaydedebilmişti. Bu sefer de araya giren salgın bu gecikmenin sebebi olmuştu. Topluluğun dördüncü stüdyo albümü “At The End of The Day”, dijital platformlardan sonra ikili plak ve CD olarak basıldı. Evet yanlış okumadınız, CD...

Şimdi üç kişilik bir topluluk Nemrud; gitar, vokal ve klavyede Mert Göçay, basta Levent Candaş, davulda Mert Alkaya. Albümdeki eşlikçileri ise tuşlu çalgılarda Uğur Gülbaharlı ve vokalde Başak Alkaya. Radikal değişiklikler yok Nemrud müziğinde, yine büyüleyici ve mitolojik bir dünyadan sesleniyorlar bizlere ama biraz daha değişik renkler ve soslarla birlikte. İçsel çatışmalar, insani değerlerin aşınması, adalet yoksunluğu gibi temalar var İngilizce sözlü parçalarda. Yaşadığımız dünyanın gidişatına ve insanı öğüten topluma ilişkin masalsı bir yansıma bu.

Aradan geçen dokuz yılın ardından Nemrud klasikprogresif rock müziğinin tüm gereklerini yerine getirdikleri yeni albümleriyle kendini kendi kuşağına hatırlatıyor, bir sonraki kuşağa da tanıtıyor.

MAVİ GRİ ‘GÖK MAVİ YER GRİ’

İstanbullu topluluk Mavi Gri, 2016 yılında gitar-vokalde Akif Alkan ve solo gitardaki Yusuf Kurtucu tarafından kurulmuş, kısa süre sonra davulda Halef Bilici’nin, ardından da tuşlu çalgılarda Engincan Onar ile basta Cenk Sinör’ün de katılımıyla son halini almıştı. Aynı yıl YouTube üzerinden yayımladıkları “Ben Sende Yandım” şarkısıyla da dikkati çekmişti. alternatif rock şemsiyesi altında değerlendirilebilecek bir tarzın sahibi olan topluluk, sözlerindeki içeriğe uygun olarak sosyal sorumluluk sahibi projelerde sahne almıştı.

Taklitlerden geçilmeyen alternatif müzik camiasında, türüne yeni bir soluk getiren az sayıdaki topluluktan biri olduğunu, 2018 yılında çıkan ilk albümleri “İlkyaz Yağmuru” ile ispatlamıştı Mavi Gri.

Üniversite yıllarında tanışan üyelerden oluşan çalışkan bir topluluktu Mavi Gri; iyi şarkı yazmak dışında, iyi bir sound’a da sahip olmaları gerektiğinin bilincindeydi. Bu konuda hassas bir çalışma yürüten topluluk, “Gök Mavi Yer Gri” adını verdikleri ikinci albümlerinde bu yüzlerini açıkça sergiledi. Alternatif rock, hard-rock ve indie-pop arasında gezinen şarkılardan oluşan albümün dijital platformda yayımlanmasının ardından, topluluk geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Kıratlık albüm…