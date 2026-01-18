Vitrindeki Albümler - 18 Ocak 2026

PENTAGRAM ‘BİR’ (SONY MUSIC TÜRKİYE / A.K. MÜZİK)

Yerli metal müziğimizin kitabında hiçlikten çıkarılmış bir başarının adı, istikrarın sembolüdür Pentagram... Siyah tişörtlü uzun saçlı çocukların, Akmar pasajının oksijensiz karanlığından Avrupa’nın şaşaalı festivallerinin sis makineli sahnelerine uzanan, kırk yıla merdiven dayamış yolculuğu, kendilerinden sonraki kuşaklar için adeta bir deniz feneridir.

Slayer, Megadeth, Anthrax, Metallica gibi toplulukların etkisi altında atıldıkları macerada erken dönemlerini İngilizce sözlü parçalarla geçiren Pentagram, 2002 tarihli altıncı albümleri “Bir” ile imana gelmiş, Türkçe sözlü şarkılar yazarak tarihlerinde sert bir virajı başarıyla almışlardı.

“Bir”, sadece sözlerde değil topluluğun müziğinde, soundunda da köklü bir dönüşüme işaret etmiş; Türk tasavvuf düşüncesini, halk şairlerimizin derin kavrayışını heavy metal ile buluşturmuştu. Aşık Dertli’den “Şeytan Bunun Neresinde”, Aşık Veysel’den “Bu Alemi Gören Sensin” uyarlamalarının yanı sıra “Ölümlü” ve “Sır” gibi topluluğun imza parçalarının da bulunduğu albüm, sadece kendileri için değil, aynı zamanda yerli metal sahnesi için de önemli bir kırılma noktasıydı.

“Bir” 23 yılın ardından şimdi ilk kez plak formatında basıldı; çift taraflı posterli, 180 gr açılır kapaklı...

BİLAL KARAMAN ‘MANOUCHE ALA TURCA VOL 3’

İlk kez 2011 yılında “Bahane” albümü ile tanıdığımız gitarcı, besteci Bilal Karaman bu ülkenin sahip olduğu nadir yeteneklerden. Ruh bir yana teknik tarafı tartışılmaz ki, bunu da 2018 yılından bu yana sürdürdüğü “Manouche a La Turca” adlı albüm seriyle üst seviyeye taşımış durumda. Bilal, bu seride Osmanlı ve Anadolu müziklerini, (Fransız gitarcı Django Reinhardt’ın öncüsü olduğu Roman-Çingene müziği füzyonu) Manouche geleneği ve swing-caz üslupları ile harmanlıyor. 2019 yılındaki serinin ikinci çalışmasının ardından “Manouche a La Turca Vol 3” dijital platformlarda...

Bu seri, müzik tarihimizde bir ilk. Bilal, bir kulüpte Django’nun 100. yılı nedeniyle bir konser yapmış, bu konserde Manouche standartlarının yanı sıra bizden de bir şeyler çalınca, bu projenin temeli atılmıştı. Nikriz longa, nihavent longa, nihavent sirto teknik olarak çalınması zor müzikleri çingene cazı ile ustaca buluşturunca ortaya çılgınca bir sentez çıkarmıştı.

Özgün bestelerin yanında, Kaan Tangöze’nin “Bekle Dedi Gitti”, Hüseyin Yalın’ın “Keşke”, Atahualpa Yupanqui’nin “Los Ejes De Mi Carreta”sı gibi popüler klasiklerin de yorumlandığı “Manouche a La Turca Vol 3”, ilhamını ülkemizin müzikal geleneğinin çok kültürlülüğünden alan yaratıcı bir çalışma.