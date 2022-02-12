Vitrindeki albümler

12 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

DENİZ ARCAK-ATÖLYEHANE ŞARKILARI ‘DERKEN’

Deniz Arcak doksanlı yılların gerçek pop yıldızlarından biriydi. Caz ve blues müzikleriyle başladığı kariyerine, güncel sound’larla yapılmış Türkçe pop ile devam ederken, piyasanın kirlenmesiyle, kalitesizleşmesiyle birlikte kendini biraz geri çekmiş; (ününe ün katacak her şeye sahip olmasına, hem ses hem de görünüşündeki güzelliğine ve içten karakterine karşın) televole dünyasına girmeyi reddederek kendini iyi müziğe adamıştı.

Deniz, yıllardır hayalini kurduğu Deniz Arcak Atölyehane’sinde 2018’den bu yana çalışmalarını yürütüyor; sadece vokal performans dersleri vermekle kalmıyor, öğrencileri ve dostları ile doğru bildiği müziği üretmeyi de sürdürüyor.

Albüm yapmış olmak için albüm yapmıyor Deniz; öncelikle müziğimize yeni yeteneklerin katılmasını amaçlıyor. Kendi bestelerinden oluşan “Atölyehane Şarkıları” bir albüm serisi. İlk üç albüm sırasıyla “İlk”, “Ve”, “Şimdi” isimlerini taşıyordu. Serinin dördüncü albümünün adı ise “Derken”.

Altı şarkıdan oluşan albümde Deniz, açılışta Akın Eldes’in gitarıyla eşlik ettiği akustik bir rock şarkısını seslendiriyor. Sonraki beş şarkının her birini atölyede yer almış farklı bir isimle birlikte söylüyor. Tamamı ana akımdan uzak, ticari kaygı gütmeyen şarkılar bunlar.

‘Bİ’ ŞARKIM VAR! EV’ (THİNGS & RECORDS)

“Bi’ Şarkım Var” adını taşıyan dayanışmacı ruhlu projenin “Stüdyo” başlıklı ilk albümü 2016 yılında çıkmıştı. Albüme kadar yaşanan iki yıllık süreçte özgün bestesi olan yeni müzisyenler muhtelif mekânlarda buluşuyor, sahneye çıkıyorlardı. Açık sahneler yarışma zihniyetinden ve popülizmden uzaktı. Yokluklar ve fedakârlıklar tahtında yapılan etkinliğin ev sahibi besteci solist Başak Yavuz, en büyük destekçisi de yakın müzisyen dostu Ceyda Özbaşarel Gülşen. Başak, bu modeli New York’ta öğrenci iken görmüştü.

İlk albüm sonrasında da durmadı iki kafadar; ne krizler, ne de salgınlar bu etkinliklerin önünü kesebildi. Demolar topladılar, fırsat buldukça da toplandılar. Amatör ruhu korumayı amaçlayan bu mesaiyi ısrarla sürdürdüler ve bugüne değin taşıdılar. Şimdi “Ev” başlıklı ikinci albümlerini yayımladılar. Dokuz şarkı yazarının yer aldığı “Ev”, prodüksiyonun pahalılığı ve salgın koşullarına karşı evde yapılan kayıtlardan oluşuyor.

Memlekette özgün beste yapmayı teşvik eden, yeni müzisyenlerin sahnesini güçlendirmeyi hedefleyen, heveslilerini profesyonel-amatör farkı gözetmeksizin destekleyen Bi’ Şarkım Var! platformu, özgürlükçü bir anlayışla yoluna devam ediyor. Destek olmayı sürdürürsek edecek de...



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