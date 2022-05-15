Vitrindeki albümler

15 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

Haber: Murat Beşer

Arif Sağ ‘Gurbeti Ben Mi Yarattım?’ (Şah Plak)

Halk müziğimizin büyük ustası, solak bağlama virtüözü Arif Sağ’ın bin bir parçaya bölünmüş hazinesi LP’lerde toplanmaya devam ediyor.

Ustanın “yaşanmamış yıllar”ı bitmişti. 1975 yılında bir dönüşüm yaşamış, 10 yılın ardından radyodan ayrıldıktan sonra piyasada çok para kazandığı halde yedi yıllık arabesk dönemini de kapatmış, halk müziğine ve türkülere dönmüş, toplumcu görüşleri benimsemişti. Türkü kasetleri çıkarmış, Alevi müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olma yolunda sağlam adımlar atmış ve yeni kurulan konservatuarda öğretmenlik yapmaya başlamıştı. Bir de iki çocuk sahibi olmuş, ardından ikinci evliliğini yapmıştı.

32 yaşındaydı ve 1979 yılında çıkmıştı “Gurbeti Ben mi Yarattım” albümü, yalnızca kaset formatında. Hem kasette hem de 1998 yılında basılan CD formatında 13 eser bulunuyordu.

Şimdi ilk kez plak formatında basılan bu albüm, haliyle önceki halinden biraz farklı; hem kapak hem de içerik açısından. Burada formatın uzunluğu itibarıyla sadece 10 parçaya yer verilebilmiş. Anonim türkülerin dışında Muhlis Akarsu, Davut Sulari, Ali Ekber Gülbaş ve Bahtiyar Vahapzade’nin eserleri bulunuyor. “Gurbeti Ben Mi Yarattım?” ustanın paha biçilmez hazinesinin değerli parçalarından biri.

Cem Adrian ‘Essentials / Seçkiler 1-2’ (MK2 Yapımcılık)

Diskografisindeki üçüncü albüm çalışmasıydı. Cem Adrian 2008 yılında “Essentials / Seçkiler 1” albümünü çıkardığında, özgün sesinin ve besteciliğinin yanı sıra güçlü yorumcu kimliğini de ispat etmişti. Alışık olmadığımız halleriyle “Odam Kireçtir Benim”, “Çanakkale Türküsü”, “Ah Bir Ataş Ver” gibi yorumların bulunduğu albümünün şaşırtıcı tarafı, sadece (aynı zamanda düzenlemeleri de ortak imzalayan) Sezgin Alkan tarafından çalınan bir piyano eşliğinde kaydedilmesine karşın, sahip olduğu ses zenginliğiydi. Kendiyle düet yapıyordu adeta Adrian, farklı farklı tonlarla söyleyerek. Altı yıl sonra 2014 yılında bu serinin ikinci albümünü “Essentials / Seçkiler 2”yi yapmıştı. “Telli Turnam”, “Mihriban”, “Ela Gözlüm” “Sen Gel Diyorsun”, “Sarı Gelin” gibi yorumların içinde bulunduğu albümün ikincisi yine aynı mantıkla ele alınmış, repertuvar değişikliğinin yanına piyanoya üç keman (Özcan Yılmaz, Balkan Tüysüz, Canberk Fıçıyapan) bir de çello (Önder Gider) eklenmişti. Birer parçaya da sazıyla Musa Eroğlu ve Gökhan Kılıç, gitarıyla İlke Ulaş ve viyolasıyla Anıl Karaoğlu katılmıştı.

Her iki albüm zamanında sadece CD formatında basılmıştı. Şimdi ikisi de ayrı ayrı plaklar halinde huzurlarınızda...

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