Vitrindeki albümler

12 Haziran 2022 Pazar, 05:00

KAZIM KOYUNCU ‘VİYA!’ (BEYOĞLU METROPOL / LA LUNA)



Şair Ceketli Çocuk lakabını müzik tarihimize altın harflerle kazıyan Kazım Koyuncu’nun “Viya!” adındaki ilk solo albüm çalışması, 2001 yılında sadece CD ve kaset formatlarında basılmıştı.

Kazım, İstanbul’a 17 yaşında geldikten sonra Dinmeyen ve Zuğaşi Berepe topluluklarında yer almış, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde şehirli kültüre adapte olmuştu. “Viya!” ise bu iki topluluğun soundundan biraz farklıydı. Akustik gitar, vurmalı çalgılar ve renk sazlar üzerine kurulmuş, vokaller ve şarkı sözleri öne çıkarılmıştı. Kendine ait besteler yerine Lazca, Gürcüce, Hemşince şarkıları seslendirerek, rock soundu kıyısında dolanmış ama kemençe ile tulumu öne sürerek etnik-pop albümü yapmıştı.

Sekiz ayda tamamladığı “Viya!”, Kazım’ın atacağı sıradaki adımları müjdeliyordu. Geldiği toprakların kültürüne karşı bilincini, saygısını sonuna değin sergilemişti. Gencecik halini gösteren kapağının diğer yarısı, Karadeniz doğasını tahrip eden sahil yolu projesinde karşı duruşunu ifade eden bir fotoğrafla süslenmişti. Albümün adı da buna istinaden konmuştu.

Şimdi “Viya!” albümü, Beyoğlu Metropol ve La Luna ortaklığında, açılır kapak ve 180 gram plak baskısıyla karşınızda. Şair Ceketli Çocuk’u plaktan dinlemek bir başka duygu...

KAZIM KOYUNCU ‘HAYDE’ (BEYOĞLU METROPOL / LA LUNA)

Kazım Koyuncu, kısacık ömrüne ne yazık ki sadece iki solo albüm sığdırabilmişti. İkinci ve son çalışması 2004 baharında çıkan “Hayde” olmuştu.

“Viya!” albümüne göre daha olgun bir çalışmaydı “Hayde”. 14 parçadan oluşan albümde Hemşince, Türkçe, Lazca, Gürcüce, Megrelce türküler vardı, ayrıca “Gülbeyaz” dizisi için yapılmış iki de sözsüz beste.

Karadeniz ezgilerini, rock, reggae ve pop gibi batı müziği formlarıyla buluşturan Kazım, idealindeki müziğe bir adım daha atmıştı. Karadeniz’den, çocukluğundan kendine miras kalan sesleri modern dünyanın müziği eşliğinde temize çekiyordu. Yerel ve anonim türkülere yaptığı çağdaş müdahalelerle bambaşka bir hüviyet kazandırırken, Gökhan Birben, Selim Bölükbaşı, Hilmi Yarayıcı ve Şevval Sam sesleriyle katkıda bulunmuştu.

Doğup büyüdüğü toprakların kültürünün misyoneri olmakla evrensel bir çizginin tam arasındaydı bulunduğu konum. Çalışmaları kendinden sonra gelen bu kulvardaki müzisyenler için bir kılavuz olmuştu. Kazım’ın müziği Karadeniz’i tüm memleket sathına taşımış, barışçıl ve özgürlükçü söylemi ile bölgeler arasındaki sınırları yumuşatmıştı.

Zamanında CD ve kaset formatlarında basılan “Hayde” şimdi ilk kez açılır kapak ve 180 gram plak baskısıyla karşınızda.