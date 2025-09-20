Vitrindeki Albümler - 20 Eylül 2025

21. PERON ‘YENİ 1973’ (ON AİR MUSİC)

Memlekette varlığını yarım asrın üzerinde halen sürdürebilen İzmirli nadir bir topluluk 21. Peron. 1973 yılında kurulan topluluğun adını (evveliyatında başka eylemleri olsa da) biz rokçılar ilk önce 1978 yılında Embryo topluluğunun İzmir konserinde ön grup olarak sahne aldığında duymuştuk. Bir yıl sonra da Eurovision elemelerinde halk jürisinin oylarıyla birinci seçilmelerine karşın politik nedenlerle İsrail’deki finallere gönderilmemişlerdi. Onlar memleketin koşullarına boyun eğmeden, umutlarını ve çiçek çocuklarına has iyimserliklerini kaybetmeden üretmeye devam ediyorlar, hem de o aydınlık günlerin müzikal anlayışları içinde. 17 parçadan oluşan yeni albümleri “Yeni 1973”, 180 gram duble plak olarak yayınlandı.

21. Peron üyelerinin zamana ayak uydurmak ya da pazarda yer bulmak türünden kaygısı yok. Saykodelikprogresif-rock ile klasik müzik temalarını, Anadolu ezgileriyle buluşturan, Türkçe ve enstrümantal parçalar icra eden 21. Peron, tuşlu çalgılarda Andreas Wildermann, davulda Erden Erdem, gitarda Haluk Öztekin, basta Cenk Dereli, vokalde (David Byron ilhamlı) Ahmet Safa İkis’ten oluşuyor. “Yeni 1973”, güneşin tepede olduğu, kelebeklerin uçtuğu, çiçeklerin açtığı, umut ve sevgi ile dolu, melodik bir albüm.

BULUTSUZLUK ÖZLEMİ ‘YAŞAMAYA MECBURSUN’ (ADA MÜZİK)

Doksanlı yılların en etkili müzikal eğilimlerinden biri Unplugged (akustik) konserlerdi. Bulutsuzluk Özlemi, 16 Haziran 1995 günü, İstanbul Açık Hava Tiyatrosu’nda bu konseptte bir konser vermişti. Bir yaz akşamında tıka basa dolu bir kalabalığın karşısında verilen bu konser kaydedilmiş, bundan dört ay sonra da bu kayıtlar topluluğun üçüncü albümü olarak “canlı ve fişsiz” alt başlığı ile “Yaşamaya Mecbursun” adıyla yayınlamıştı.

Gitar ve vokalde Nejat Yavaşoğulları, gitarda Akın Eldes, tuşlu çalgılarda Sina Koloğlu, basta Murat Tükenmez, davulda Cihangir Bıyıkoğlu’ndan oluşan topluluğa sahnede klavyeci Serhat Ersöz, perküsyoncu Murat Kargılı ve vokalde Bertuğ Sağınç eşlik ederken bu gecede ilk kez söylenen dört şarkı vardı: “Yaşamaya Mecbursun”, “Yüzünde Yaşam İzleri Vardı”, “Oyalandık Belki Biz” ve “Neden Olmasın”... Yavaşoğulları’nın kısa cümleleriyle başlayan konserde, dönemin neredeyse tüm duygu ve duygusallıklarını yansıtan 13 şarkılık bir atmosfer vardı. Haberler bugün gibi yine berbattı ama yine de umut yok değildi.

Zamanında kaset ve CD olarak çıkan “Yaşamaya Mecbursun” albümü şimdi ilk kez plak formatında basıldı, açılır kapak, 180 gram... Zamanın acımasızlığına en iyi direnen albümlerden biri “Yaşamaya Mecbursun”.