Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 29.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 03:11

ERKİN KORAY ‘BENDEN SANA’ (KALİTE PLAK)



Erkin Koray, 1982 tarihli altıncı albümü “Benden Sana”yı çıkardığında 41 yaşındaydı ve “E bu mendili icat edenin!” diye diye “en hızlı zamanlarını” geçmiş günler olarak anlatmaya başlamıştı. Almanya’dan henüz dönmüş, ikinci evliliğini yapmıştı. İzmir Enternasyonal Fuarı için Lunapark Gazinosu ile anlaşmış ama sözleşmesi feshedilmişti. Piyasadaki yozlaşma, yaşadığı bir dizi huzursuzluk ve rahatsızlık üzerine, albüm çıktıktan sonra Kanada’ya gitmişti.

Askeri darbe sonrası, arabeskin hamle yaptığı zamanlardı. Erkin de etkilenmişti furyadan ama onun arabeski başkaydı. “Yurtdışında rock, Türkiye’de Doğu Müziği” yapma niyetindeydi. O yüzden albümün müzikal anlayışı konusunda doğru fikri Hint müziği etkisi altındaki açılış parçası “Bekle” veriyor. Bir kısmı Almanya, bir kısmı da Türkiye’de kaydedilen albümün bazı parçalarında davullarda Haluk Taşoğlu ve Sedat Avcı, tablada Harpal Singh eşlik ediyor. Yıllar sonra dizi film ile popüler olan “Öyle Bir Geçer Zaman ki” şarkısı burada. Diğer hit şarkılar ise “Meyhanede”, “Ankara Sokakları” ve “Silinmeyen Hatıralar”. Zamanında önce kaset ve plak, sonra CD olarak yayımlanan albüm, şimdi orijinal analog bantlardan aktarılarak yeniden plak formatında 3 bin adet basıldı.

FERHAT GÖÇER ‘ANADOLU ARYALARI / BEST ARİAS FROM ANATOLİA’ (METROPOL MUSİC FACTORY)

Aslen Urfalı eğitimci bir ailenin çocuğu olan Ferhat Göçer, ailesinin görevi icabı İzmit’te büyümüş, İstanbul’da önce tıp, sonra konservatuvar okumuştu. Cerrahlığın verdiği çalışma disiplinini gönlünü kaptırdığı alana tahvil ederek iyi bir müzisyen olmuştu. Hedefi modern müziği aldığı klasik müzik eğitimi ile birleştirmekti. İyi bir proje adamıydı; operadan günümüz şarkılarına, Napolitan’dan Şanson’a, Rembetiko’dan Türk Sanat Müziği’ne kadar uzanan bir skalada her türü okuyordu. Gino Castelli, Al Bano, Emma Shaplin, Michael Bolton gibi isimlerle aynı sahnede yer aldı, sayısız ödül kazandı. Göçer, en son topraklarımızın ezgilerini “Anadolu Aryaları” adı altında yorumladığı bir projeye paçaları sıvamış; 30 Ekim 2020 tarihinde bu isimde bir albüm çıkarmıştı. Albüm sonrasında İstanbul’dan Diyarbakır’a, Gaziantep’ten İzmir’e uzanan konserler vermiş; coğrafyalar arasında köprüler kurmuştu. İki yıl sonra da serinin devamı olan ikinci albüm çıkmıştı.

“Anadolu Aryaları / Best Arias From Anatolia” ise bu iki albümün içinden yapılan seçkiyle basılmış bir plak. “Ela Gözlüm”, “Kâtip Arzuhalim”, “Gemiler Giresune”, “Çarşambayı Sel Aldı”, “Karadır Kaşların” gibi şarkıların yer aldığı (3 bin adet basılan) plak, 12 eserden oluşuyor.