Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 14.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.05.2023 - 03:00

ZARDANADAM ‘ZARDANADAM’ (RUMİ SOUNDS)

İki binli yılların başını Beyoğlu’nun civcivli rock barlarında yaşayanlar iyi hatırlar Zardanadam’ı. Salya sümük aşk şarkıları yazan yüzlerce isimden onları ayırt eden tutumları vardı. Anarşist-muhalif duruşları sadece radikal sözlerine değil, eylemlerine de yansımış; “kendin yap” anlayışının etkisi altında ülkemizin ilk ücretsiz ulaşılan albümünü yayınlamışlar; konserlerde ve posta yoluyla 100.000 CD’yi bilabedel dağıtmışlardı.

Basta Paşa Altın, davulda Cem Polat, gitarda Tolga Kaya ve Utku Doğruak, vokalde Erbatur Çavuşoğlu’ndan oluşan Zardanadam, anaakımın bin ışık yılı uzağında, yeraltı kültürüne layık bir hayat sürmüş, altı albüm bırakarak dağılmışlardı. Piyasa ihtiyaçlarına göre değil, dünya görüşleri doğrultusunda üretiyor, sual eden olursa yaptıkları müziğe “punk soslu rock’n roll” diyorlardı. Zardanadam’ın 20. yılı şerefine külliyatından seçilmiş bir plak çıktı. Geriye hem bir hatıra hem gençlere kendilerini tanıtma babından bir miras plağı bırakma işi Erbatur’a nasip olmuş. 180 gram, açılır kapakla ve 500 adet basılan ikili plaktaki 19 şarkıyı o seçmiş. Sokaktan gelen akıllı, sorgucu ve asi çocukların topluluğu olarak rock müzik tarihimize hoş bir sedadan fazlasını bırakıyor Zardanadam bu plakla.

ERBATUR ‘UKDE’ (RUMİ SOUNDS)



Zardanadam topluluğunun solisti Erbatur Çavuşoğlu, 2016 yılında ailesiyle birlikte bir KHK’lı olarak Berlin’e göç etti. Yeni bir hayat kurduğu şehirde Lefter Records adında bir plakçı dükkânı açtı. Yetinmedi, Rumi Sounds adını verdiği bir de plak şirketi kurdu ve albümler çıkarmaya başladı. Yıllar önce kendi bestelerinden oluşan bir 45’lik çıkarmıştı, içinde “Kaçacağım” ve “Seyyah” şarkıları vardı. Sonuç her açıdan memnuniyet verici olunca kendi hesabına da bir albüm yapmaya karar verdi.

“Ukde” Erbatur’un ilk solo albümü. Müzikal olarak Zardanadam’ın devamı değil bu çalışma; olması da beklenemez. Eskiye göre çok daha olgun ve tecrübeli bir adamın hatta ozanın nefesi falsetto’lu sesi var “Ukde”de. Sound olarak soft, tür itibarıyla da pop-folk desek yanlış olmaz.

Vokal yapıp gitar çalan Erbatur’a Berlinli müzisyenler topluluğu eşlik ediyor. Bunlar arasına öne çıkan eleman albümün yapımcılığını, düzenlemelerini ve kayıtlarını üstlenen davulcu Big Daddy Mugglestone. Daha önce yayımlanmamış 10 şarkıdan oluşan samimi bir albüm. Artık doğup büyüdüğü yerlerin ve eski dostlarının uzağında yaşayan olgun bir adamın albümü olarak melankolik baladlardan oluşan “Ukde”, 180 gram, açılır kapakla ve sınırlı sayıda 500 kopya basıldı.