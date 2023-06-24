Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 24.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.06.2023 - 03:00

ZEYN’EL ‘DİVAN & DİVİNE’ (ARC MUSİC)

Bazı sesler vardır içine zoraki bir falsetto dahil eder. Bazı seslerin ise yaradılışı duygusaldır, duygusal taklidi yapmaya ihtiyacı yoktur. Zeyn’el kesinlikle azınlık, yani ikincisine dahil, zira onun sesi kendinden falsetto. İlk albümü “Düştüm Yollarına”yı 2020 yılında çıkaran Zeyn’el, ikinci stüdyo çalışması “Divan & Divine” ile âşık-ozan geleneğimize yeni kuşakların ruhunu veriyor, (sos babından değil) kelimenin tam anlamıyla modernizm katıyor.

Her şeyden evvel çalışkan ve zeki bir karakter Zeyn’el. Ayrıca ciddi bir birikime sahip, sadece şarkı söylemiyor, aynı zamanda söz yazarı, ses mühendisi, felsefeci ve müzikolog.

10 parçadan oluşan “Divan & Divine” albümü, 14 ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış halk ozanlarının, dervişlerinin, sufilerinin dünyasını günümüze taşıyor. Pir Sultan Abdal’dan Köroğlu’na, Şah Hatayi’den Serdari’ye... Kalabalık bir müzisyen kadrosu eşliğinde, çağdaş bir elektro-akustik anlayışla yorumlanan türkülerin arasında (banço, merlin ve ukulele çalan) Zeyn’el’in bir de kendi bestesi bulunuyor.

Zeyn’el onlarca yüzlerce türkü yorumlayan genç arasında, kulak vermeye zaman ayırmaya değer, nadir birkaç isimden biri olduğunu ikinci albümüyle kanıtlıyor.

Not: Albüm CD formatında basıldı.

İTEKAKA / AGA B ‘HİYERARŞİ YOK’

Nadir kategorisine layığıyla girecek bir plak, bin bir zahmet ve aksilikler tahtında itekaka çıkarılmış. Reggae müziğinin rap ile ortak başkanlığında ve müzik kardeşliğinde; İtekaka lakaplı trompetçi Fehmi Alatan ile Ankaralı rapçi Aga B’nin dostluğu çerçevesinde çıkarılmış.

Birilerinin Sattas topluluğundan anımsayacağı İtekaka Fehmi, gitar çalarak başlamış müziğe, Bursa’da bir punk topluluğunda. İngiliz dili ve edebiyatını terk ederek ilk trompet derslerini Şenova Ülker’den almış, ardından Bilgi Üniversitesi’nde İmer Demirer’in öğrencisi olmuş. Lakabı, alt kültürlere ait işlerin zahmetler altında yapılmasından ötürü...

Plak bir parçanın iki versiyonundan oluşuyor, adı “Hiyerarşi Yok”. Dubsound System olarak kaydedilen parça, elinde yıllarca biriken (en az birini plak yapmaya yeminli) Fehmi’nin. Onca parça arasından hangisinin kaydedileceğine hepsini dinledikten sonra Aga B karar vermiş. 2021’de Fehmi, saksofoncu Barış Ertürk, gitarcı Bora Çeliker, perküsyoncu Kerem Sefil ile kaydı yapmış; ardından Aga B dinleyip sözlerini yazmış ve üzerine okumuş.

10 inç büyüklüğündeki plak, Analog Kültür tarafından easycut (yani tek tek bir plak basma makinesinde) ile yapılmış ve sadece numaralı olarak 100 adet üretilmiş.

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