Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 04.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.06.2023 - 03:00

ZUHAL OLCAY ‘BAŞUCU ŞARKILARI’ (ADA MÜZİK)

Pop müziğimizin en önemli albüm serilerinden birisi Zuhal Olcay’ın “Başucu Şarkılar”ı. İlki tahmin edilenin çok ötesinde ilgi görmüş, ticari başarı yakalamış; bunun üzerine devamı yapılmıştı. Üç albümden oluşan serinin ilki 2001 yılında, ikincisi ise bundan dört yıl sonra kaset ve CD formatında çıkmıştı. Olcay’ın altıncı stüdyo albümü olan “Başucu Şarkıları 2” şimdi ilk kez plak olarak karşımızda...

İlkinde olduğu üzere burada yine Bülent Ortaçgil’in müzik direktörlüğünde çalışıyor Olcay. İkilinin yıllar süren ortaklığının meyvelerinden biri bu. Düzenlemeler ise Baki Duyarlar ile Gürol Ağırbaş’a ait. Özellikle düzenlemeler albümü çok farklı bir kimliğe büründürüyor. Olcay klasikleşmiş şarkılara, yeniden klasikleştirerek adeta ikinci baharlarını yaşatıyor.

Tamamı eski Türkçe pop-rock parçalarının yeniden yorumlarından oluşan albümde, Özdemir Erdoğan’ın “Pervane”si, Bora Ayanoğlu’nun “Adım Kadın”ı, Ortaçgil’in “Beni Kategorize Etme”si, Fikret Şeneş’in “Sana Doğru”su gibi eserler yer alıyor. “Sus Duymasın”da Ortaçgil’in düeti bulunuyor. Repertuvara alınmış 11 parçanın duygu ortaklığı açısından bir bütünlük oluşturduğunu söylemek mümkün.

Bu serisinin tamamı dijital platformlarda mevcut ama plaktan dinlemenin keyfi başka…

MÜNİP UTANDI ‘SEVDA YOLUNDA’ (ADA MÜZİK)

Klasik musikimizin güzide yorumcularından Münip Utandı; bilhassa ses rengi ve genişliği dolayısıyla bunun yanı sıra albümlerinin sayısına bakılacak olursa da çalışkan ve üretken bir isim. 2021 yılında tamamladığı 17. albümü “Sevda Yolunda”, rötarlı da olsa plak olarak sevenlerine kavuştu.

Birileri kendisini Açık Radyo’da “Unutulmuş Ne Varsa” adlı programdan anımsar ayrıca resim merakıyla da bilinir. 1952 Antakya doğumlu, profesyonel müzik yaşamına 1976 yılında atılmış. Nevzat Atlığ yönetimindeki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun ilk dokuz üyesinden biriydi. Darülelhan ekolünden gelen Münip Bey, Türk müziğini sadeleştirerek yorumlayan, böylelikle modernleştiren bir anlayışa sahip. Okuyuşunda nevi şahsına münhasır bir huzur ve ruhi derinlik var.

“Sevda Yolunda” albümünün orijinali 18 eserden oluşuyor, ancak plak sürümü mecburen kısa. Saba, Hicaz, Hüseyni ve Nihavent makamından 11 klasik eserden oluşuyor. Tanburda Birol Yayla, kanunda Taner Sayacıoğlu, kemençede Lütfiye Özer, viyolonselde Volkan Ertem’in yer aldığı albümün konuk sanatçısı, (Fehmi Tokay’ın “Terk Et Beni Artık Yetişir Sende Vefa Yok” adlı eserini okuyan) Münip Bey’in kızı Merve Utandı Kalkan.

“Sevda Yolunda”, repertuvarı ve yorumlarıyla titiz bir çalışma.