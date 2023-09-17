Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 17.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.09.2023 - 03:00

ERKİN KORAY ‘2’ (ÖZ MÜZİK)



Erkin Koray’ın 1976 yılında çıkardığı “2” adlı albüm, aradığını bulamadığı bir Avrupa macerasının ertesine ve Doğu müziğine yöneldiği bir dönemine denk gelmişti. Orhan Gencebay ile kurduğu dirsek temasının ve Hindistan yolculuğunun derin izleri vardı bu albümde. İstanbul Plak tarafından çıkarılan borcun verdiği travmayla ve Doğan Plak’ın sahibi Hidayet Bey’in verdiği moralin karışımıyla bir gecede uykusundan uyanarak yazdığı “Fesupanallah”, “Şaşkın” ve “Komşu Kızı” gibi şarkıların içinde bulunduğu albüm, adeta Best Of kadar büyük hit’ler ile doluydu.

Koray, stüdyoya yaylılar ve vurmalılar eşliğinde Semiha Yankı, Ümit Tokcan, Hayri Şahin ve Huri Sapan’ın geri vokalleriyle girmiş, tamamı Doğu müziği ve arabesk besteler içeren bir albüm çıkarmış ancak istememesine rağmen bazı şarkılardaki gitarları, kayıtları yapan Sıtkı Acim’in “Sen gitar çalmadan bu bant buradan çıkmaz” ısrarı üzerine çalmıştı.

Albüm zamanla sayısız baskı gördü. Son plak baskısının sahibi Öz Müzik. Yeni firmanın ismi kapak orijinalliği bozulmasın niyetiyle sadece sticker’a yazılmış. Bu baskıda 10 yerine 11 parça var. “Hayat Bir Teselli”, “Gönül Salıncağı”, “Tımbıllı” yok; yerine “Hele Yar”, “Yalnızlar Rıhtımı”, “Karlı Dağlar” ve “Sır” var.

EVRENCAN GÜNDÜZ ‘YİNE YOL GÖRÜNDÜ GURBETE’ (RAİNBOW45 RECORDS)



Genç müzisyenlere has bir anafora kapılma eğilimin dışında, yapmacıklıktan uzak bir duruş sergileyen az sayıdaki isimden biri Evrencan Gündüz. Yeteneği dışında babası usta gitarcı Asım Can’ı andıran en şık özelliği gönül insanı oluşu. İki şarkıdan oluşan yeni 45’liği, onun bu yönünün altını bir kez daha kalın çiziyor.

Vokal, gitar, bas, klavyeler (ve düzenlemeler) Evrencan’a ait; davulda Kaan Ahıskalı, trompette Ege Cengiz, saksofonda Ozan Tura var. A yüzündeki country çizgileri taşıyan yorumuyla Barış Manço’nun 1975 tarihli albümü “2023”te yer alan “Yine Yol Göründü Gurbete” var. Özüne sadık kalınarak yapılmış bu modern yorum, Evrencan’ın ustaların ayak izine basarak aradığı ruhun yansıması. Harikulade bir yorum ama asıl mesele plağın B yüzünde.

Anadolu Pop ruhuyla ve motifleriyle bestelediği, reggae ritmiyle düzenlediği (sözleri Naz Özgülüş’e ait) “Dağlar Gider Yolunda” ile yapılabilecek en güzel saygı duruşlarından birini sergiliyor. Sözleri, sound’u ve can alıcı gitar melodileriyle bu özgün beste, saygı duruşunda bulunuyorum taklidiyle (gençlerden eskilere) tüm parsa toplayıcılarına kapak olsun.

Not: Bu 45’lik açılır kapaklı, 1000 adet siyah, (bir daha basılmamak üzere) 500 adet turuncu renkli olarak basıldı.