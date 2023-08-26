Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 26.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.08.2023 - 03:00

DOLU KADEHİ TERS TUT ‘ÖLÜM DANSI’ (SMF PRODUCTIONS)

2011 yılında liseler arasında yapılan bir şarkı yarışmasında tanışmıştı gitar çalan Mürsel Oğulcan Ava ile şarkı söyleyen Uğurhan Özay. Birlikte müzik yapmaya karar verdiler; uğruna para harcadıkları tutkuları kısa zamanda iş haline gelince aldıkları eğitimi yedeğe aldılar ve Dolu Kadehi Ters Tut (DKTT) adı altında üretime geçtiler. Bugüne değin dört albüm yayımlayan DKTT, iki yıldır üzerine çalıştıkları beşinci albüm “Ölüm Dansı” ile huzurunuzda.

13 şarkılık albümün müzisyen kadrosu davulcu Berke Köymen, basçı Şener Engin, gitarcı Bahadır Kartal, trompetçi Dilan Balkay ve geri vokalde Billur Battal’dan oluşuyor. İkili kişisel sorunları dünyanın karmaşık yumağının içinde ifade eden şarkılar yazıyor; “danse macabre” akımına atıfta bulunuyor. Orta ölçekte tartıya gelen protestolarını yarı esprili yarı kinayeli ifadelerin göbeğine yerleştiriyor. Albüm ise adını geçen yılın orman yangınlarının insanın içine saldığı kasavetten alıyor.

DKTT, kariyerini gündelik şarkılarla değil, uzun soluklu albümler yaparak sürdürüyor. Üretici ve yaratıcı yüzleriyle istikrarlı bir görüntü veriyor. “Ölüm Dansı” şimdiye değin çıkardıkları en iyi iş. Yaptıklarının değil, bundan kelli yapacaklarının teminatı. Dijitalde kalmamalı, plağı da basılmalı!

TONGUÇ VURAL ‘YERYÜZÜ AŞKIN YÜZÜ OLUNCAYA DEK’ (ÜTOPYA MÜZİK)

Çağdaş yorumcu ve besteci Tonguç Vural, halk müziğimizin şarkılarını, türkülerini aşkla tutkuyla, daha güzel bir dünya için inançla söyleyenlerden. Söylemekle yetinmeyip folklorumuzun geleceğini de sorgulayanlardan. Elindeki sazıyla müziğini muhalif düşünce perspektifine taşıyanlardan. Üçüncü albümü “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek”, 1992-2022 yılları arasındaki işlerinden oluşmuş bir seçki.

Kayıtlar, Ayhan Orhuntaş tarafından Dolby Atmos Mixing yöntemiyle yapılmış; bu yöntemle kaydedilen ilk albümümüz olma sıfatına ulaşmış. 12 parçalık albüm, (Şair Nedim, Karacaoğlan, Nâzım Hikmet, Adnan Yücel, Nikola Vaptsarov, Ataol Behramoğlu ve Seyfi Gençer gibi) ozanlarımızın şiirlerinin yanı sıra Tonguç’un eserlerini barındırıyor. Nefeslilerde Erdi Arslan, gitarda Ayhan Orhuntaş, basta Durmuş Kızak, obuada Aslıhan Ceylan, bağlamada Kemal Kaplan, davulda Erkan Akpınar, vokallerde Didem Çimen, Türkay Türkmen var. Bir de Murat Süngü Yaylı Grubu...

Enel-hak tabanlı bir kültürün müziği bu. Vakur, sevecen ve sade bir sesle, Anadolu müziğinin armoni çeşitliliği içinde yorumlanan eserlerin öne çıkan duygusu boyun eğmemek, umutsuzluğa kapılmamak, enseyi karartmamak.

Not: Dijital dışında albüm CD ve LP olarak yayımlandı.