Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 23.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.09.2023 - 03:00

TEOMAN ‘BEN, ZARGANA, DEUS EX MACHİNA’ (AVRUPA MÜZİK / PROCEKTS YAPIM)



Teoman (Yusuf Atılgan’dan İsmet Özel’e) didik didik derin içsel sorgulamalar tahtında yazan bir yazara dönüştü. Tanju Okan kadar alkol kokan nefesi, kalabalığa tesadüfen karışmış yalnız adamın hışırtılı sesiyle okunmuş otobiyografik bir çalışma “ben, zargana, deus ex machina”.

Son şarkı “artık âşık olamayan”da Gonca Vuslateri bir korku filminden seslense, arada bir Nick Cave ya da Lou Reed esintileri duyuyor gibi olsanız da buradaki müzikal tercihleri çok daha minimal: bazen tek bir arpejden ya da uzatılmış bir sesten, bazen de tek bir ritimden ibaret; birer demo gibi tınlıyorlar. En müzikal şarkı “nevrozumun zindanı”.

Geçmişinden hikâyeler anlatıyor, Fitzgerald’dan Bob Dylan ve Jacques Brel’e referanslar veriyor. Teoman varoluşunun anlamını sorguluyor, şahsi hesaplaşmalara girişiyor; yüzleşmeden ziyade bir iç dökme... Monolog halinde tezahür eden bu konuşmalar “Koyu”dan daha koyu... Bir olgunluk dönemi albümü olarak tarif etmek kolay değil bu yedi şarkıdan oluşan 45 dakikalık çalışmayı. Sanatçının açıkladığı gibi olur mu bilinmez. Tahminen ya son albüm ya yeni açılan bir sayfanın ilk satırı. Cesaretin tek çeşidi yoktur, bu da bir cesaret biçimi. Kim ne derse desin, müzik tarihimizde hiç kimse böyle bir albüm yapmadı.

BANU KANIBELLİ ‘DAĞLARCA’ (ADA MÜZİK)



Eğitiminde psikoloji ve felsefe, aklında edebiyat, gönlünde müzik var Banu Kanıbelli’nin. Hayattayken tanıma fırsatı bulduğu (2008 yılında hayata veda eden şairimiz) Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın satırlarını bestelemesi, ne özenti ne de piyasa kaygısı. Sadece gönülden gönüle uzanan bir yol... Zaten teşvik edenlerden biri de Dağlarca. Banu’nun bu albümü 2021 yılında dijital platformlarda yayımlanmıştı. Şimdi de ele avuca geldi, plak olarak basıldı.

Banu önceden de Dağlarca’dan beste yapıp albümüne almıştı. Ancak burada ilk dönem yapıtlarının yanı sıra son dönem çalışmalarından şiirler de var. Yapımcılığı (gitar çalan, düzenlemeleri yapan) Cansun Küçüktürk ile paylaşıyor Banu. “Havaya Çizilen Dünya”nın düzenlemesi (gitar çalan) Efe Demiral’ın. Eşlikçiler arasında Anıl Eraslan, Şenceylik, Ethem Saran, Can Ömer Uygan gibi isimler, nefesli ve yaylılar bulunuyor. Tür olarak illa bir şey söylemek gerekirse singer-songwriter kâfi. Banu’nun hastasına tedavi etkisi yapan sesiyle şarkı söyleme konusundaki ehemmiyetinin de altını çizmeden geçmeyelim. Yaşama sevinciyle dolu, nahif ve temiz duygularla dolu albümde Banu, ustanın mirasının kuşaktan kuşağa ulaşması için müzisyen olarak üzerine düşen vazifeyi ziyadesiyle yerine getiriyor.