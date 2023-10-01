Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 01.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.10.2023 - 03:00

ÂŞIK VEYSEL ‘ARŞİV SERİSİ’ (KALAN MÜZİK)

Anadolu topraklarından yetişen en büyük halk ozanlarından biri olan Âşık Veysel’in aramızdan ayrılışının üzerinden tam yarım asır geçti. Bu nedenle ülkemizde ilan edilen “Âşık Veysel Yılı”na müzik camiasının amiral gemilerinden Kalan Müzik de kayıtsız kalmadı ve bu vesileyle ünlü Arşiv Serisi defterini açarak 10 temel eserden oluşan özel bir plak yayımladı.

Bilindiği üzere daha önce de ülkemizde yeni basım plaklar arasında hayli toplama Âşık Veysel bulunuyordu. Bunların tamamına yakını ya kayıtlardan ya repertuvardan ya da bir başka engelden dolayı arşivlik plak olma mertebesine ulaşamamıştı. Ancak bu kez hem repertuvar gücü hem de baskı kalitesi konularında hepsinin önüne geçecek bir plak vücuda geldi. Bu plağın yukarıda sayılan özellikleri dışında edinmeye değer başka yanları var. Burada 2001 yılında Melih Duygulu tarafından yayına hazırlanan bir CD temel alınmış. Seçkide hem usta işi eserler hem de ustanın kendi eserlerine, her yerde kullanılan bilindik şeyler yerine, az bilinen nadir fotoğraflara, yanı sıra tüm eserlerin sözlerine ve ustanın güzel bir biyografisine yer verilmiş.

Şayet koleksiyonunuza bir tane sağlam Âşık Veysel plağı koymak istiyorsanız, “Arşiv Serisi” tam size göre.

ZEN ‘BAKIRKÖY AKIL HASTANESİ’NDE’ (ADA MÜZİK)

Deneysel müzik yaptığı halde müzik tarihinin karanlık sayfaları arasına sıkışmadan adından söz ettiren nadir topluluklarımızdan biriydi Zen. Her işleri bir defaya mahsus, cesur ve tekrara düşmeyen bir yaratıcılık içeriyordu; tıpkı 23 Haziran 1998 günü saat 14.30’da Bakırköy Akıl Hastanesi’nde verdikleri konser gibi...

İki hemşire, hastalar için çalmalarını istemişlerdi; para yoktu belediyenin yol geçirme projesine karşı bağış yaparcasına çalacaklardı. “Çok depresif çalmayın, bazı hastalar gittiğiniz yerlere gelir de dönemezler” demişlerdi.

Şarkı listesi falan yoktu. Her şey dialardan oluşan görsellerin önünde doğaçlama olacaktı. Sahneyi hasta odaları gibi dekore etmişlerdi. Bir somya, küçük bir dolap, lamba... Altı müzisyen, doktor, hasta, hastabakıcı gibi kıyafetler giymişti. Konserde sadece hastalar ve görevliler vardı. Bir de dışarıdan gelen “aklı başında” birkaç kişi...

İyi bir tecrübe olmuş, herkes mutlu dönmüştü ait olduğu yere. Ardından basçıları Bill Macbeth, San Fransisco’da analog kayıtları miks etmiş, Kod Müzik de (Murat Ertel’in hastaneden hatıra aldığı sus işareti yapan hemşire resmiyle) CD ve kaset olarak yayımlamıştı. Şimdi kült albüm ilk defa Ada Müzik tarafından içerdiği tüm malzemeyle birlikte ikili plak olarak basıldı.