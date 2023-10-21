Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 21.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.10.2023 - 03:00

HÜSNÜ ARKAN ‘KANAT SESLERİ’



Hüsnü Arkan önce tek tek şarkılarını dijital platformlara saldı, münasip çoğunluğu sağlayınca alt alta sıralayıp bir plak haline getirdi. Son üç yılda (2020-23) besteleyip kaydettiği 10 şarkıyı “Kanat Sesleri” başlığı altında, açılır kapaklı bir plakta beşinci albüm olarak topladı.

Kardeş Türküler’den Erkan Oğur’a, Didem Madak’tan Mahmut Çınar’a, Zuhal Olcay’dan Sevda Deniz Karaali’ye, Yasemin Göksu’ya... Üç yılı kapsamasına, şarkıdan şarkıya değişen müzisyen, eşlikçi, besteci, düzenlemeci listesine rağmen “Kanat Sesleri” bir çırpıda oluşturulmuş bir sanat eseri kadar bütüncül bir konsepte ve ruh haline sahip. Bunu sağlayan şey ise Hüsnü’nün ince gören duyguları, sağlam bestekâr kalemi, ufka ve geçmişe hakkaniyet mertebesinde bakan dünya penceresi ve tabii ki bir de hüzün kokan ıslak sesi.

Toplumsal bellek, politika, hüzün, umut ve ikizi umutsuzluk; Hüsnü’nün türkü tadındaki çağdaş pop şarkılarının ana malzemeleri... Haydi eksik kalmasın, bir de rakı-balık diyelim... O zaten başından beri ustaydı, o zaten başından beri olgundu; gün görmüş, gün geçirmişti, olgundu ama “Kanat Sesleri” sanki Hüsnü’nün bu özelliklerini biraz daha perçinliyor. Birlikte iş yapma yeteneklerinin, kolektif aklının zirveye çıktığını ispatlıyor.

SİS ‘NEF’ES’ (PROJE 999)



Doom Metal topluluğu Sis 2019’da “Karanlığın Fısıltıları” adlı ikinci albümünü çıkardığında, “Tekirdağ’ın rakısını, şarabını, köftesini herkes bilir ama bu güzel Trakya şehrinin rock-metal damarına sahip olduğuna az insan vakıftır. Hatırı sayılır bir öğrenci kalabalığı ve rock mekanına sahip şehrin, çift albümlü bir topluluğu bile var” diye yazmıştık bu sayfalarda. Varlar ve halen de var olmaya devam ediyorlar. Kadrosundaki üç değişiklikle yeniden buradalar, üç şarkıdan oluşan kısaçalarları (EP) “Nef’es” ile...

Toplulukta iki kurucu üye sabit: Vokaldeki Jasmor lakaplı Gökhan Toker ile ritim ve solo gitarları üstlenen Murat Aşer bunlar. Yeni üyeler ise ritim gitarda Hüseyin İkizlerli, basta Mehmet Kerem Baysal, davulda Emrah Dönmez.

Sis başından bu yana sürdürdüğü sert, karanlık soundundan taviz vermiyor. Bu tavizsizlik, şarkı içeriklerinde de kendini hissettiriyor. Sis yine toplumsal sorunlara değiniyor ve protest ruhunu cesurca sergiliyor. İki şarkı kendilerine, “Selam Olsun” şarkısının sözleri yakın zamanda kaybettiğimiz İranlı sanatçı Cavit Murtezaoğlu’na ait.

59 plakadan metal topluluğu mu çıkar diyenlere “Çıkar” yanıtıyla yetinmiyor; “10 yıldır ayaktalar, desteği yok, kösteği çok memlekete rağmen” diyoruz.