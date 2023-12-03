Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 03.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.12.2023 - 04:09

SİBEL SEZAL ‘BU KALP SENİ UNUTUR MU?’ (GAM PRODUCTION)



Pop müzik tarihimizin hakkı ödenmemiş albümlerinden, “Bu Kalp Seni Unutur mu?”. Hikâye Yeşilköy’de bir pizzacıda başlıyor. Reşit olmayan Sibel, eniştesi Özkan Samioğlu ile burada çalıp söylüyor. Enişte o yaz Bodrum Mavi’de Bülent Ortaçgil ile tanışıp bestelerini dinletiyor. Ortaçgil ve Fikret Kızılok, besteleri Kızılok’un Feneryolu’ndaki evinde kaydetmek isteyince enişte Sibel’i okumalar için buraya getirip götürüyor. Sibel öğrenci, tek niyeti liseyi bitirmek. Pazar akşamları gidilen evde Fransız mutfağından yemekler yapan Kızılok’un rakı masası ile karşılanıyorlar. Sibel kayıtlar esnasında çalan orkestrayı hiç görmüyor. Vokal kanallarının okumasını bitirdiğinde yemekleri yiyip, biraz muhabbet edip dönüyorlar. Nihayetinde kaset çıktığında 17 yaşında Sibel.

İlk baskı 1988 yılında elle çizilmiş bir kapakla Çekirdek etiketiyle gerçekleşmiş, 2000 kaset basılmıştı. Sonrasında ilk kez piyasaya sürülmek üzere kaset basmışlardı, seri numarası 001 idi. Kaset iki yıl sonra Taç Plak’a satılmış, kaset ve CD olarak piyasaya sürülmüştü. Oradan da Ahmet Kaya’nın plak şirketi Gam Production’a devredilmişti. “Bu Kalp Seni Unutur mu?” şimdi ilk kez plak olarak basıldı. İlk baskı sadece 500 adet, yetişen alıyor.

ŞENAY LAMBAOĞLU ‘SIĞINAK’ (ADA MÜZİK)

Şenay Lambaoğlu müziğimizin külkedisi. Yıllardır sebatla albüm yapar, sadece müziğiyle ayakta durmaya çalışır. Sabırlı ve çalışkan; ümidini yitirmeden yoluna devam eder. Yolunun üzerindeki yeni durak “Sığınak” adını taşıyor. Sekiz şarkıdan oluşan albüm, dijitalde yayımlandı, plak formatında basıldı.

Bir yıllık emeğin ürünü, Şenay’ın altıncı albümü olan “Sığınak”ta tüm söz ve müzik kendisine, düzenlemeler (bas ve davul) Genco Arı’ya ait. Gitarlarda Erdem Sökmen, Metehan Köseoğlu ve Evrencan Gündüz, trompette Tolga Bilgi, yaylılarda Ezgi Yorulmaz var.

Kariyerine bir caz topluluğunda başlayan, solo çalışmalarında cazdan popa kadar uzanan geniş bir yelpazede sörf yapan Şenay, bu kez direksiyonu, prodüktör koltuğundaki Genco’nun işaret ettiği yola kırıyor. “Sığınak” albümüyle ilk kez dans pistlerine bu kadar yakın seyrediyor, bu vesileyle yeni kuşaklara ve kulaklarına hitap ediyor. Ana tema her zaman olduğu üzere aşk ve hüzün ama umut da eksik değil. Şarkılarda gönlünün sesini dinleyen şehirli romantik bir kadının sesi yankılanıyor. Külkedisi gün gelecek sığınağından çıkacak, o gün dans pistindeki kayıp ayakkabının sahibinin Şenay olduğunu herkes duyacak.

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