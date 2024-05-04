Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 04.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2024 - 04:00

ŞEVKET AKINCI 'LİVE AT BORUSAN MÜZİK EVİ' (TARLA RECORDS)

Müzisyen olarak tarif etmek yetmez Şevket Akıncı’yı; taşıdığı sıfatları saymak da yetmez. İyisi mi kısaca “adanmış” diyelim. Kendini adadığı şey ise tutkularının toplamından ve entelektüel vicdanından ibaret duygusal bir insanlık bohçası. Bu bohçanın içinde ne var ne yok çıkardı; geçen yılın Mayıs ayında Borusan Müzik Evi’nde düzenlenen 30 yıllık sanat hayatının bir retrospektifi niteliğindeki konserle sergiledi. Bitmedi, şimdi bu arşivlik konseri albüm olarak yayımladı. Sadece albümlerinde bulunan eserleri tekrar çalmakla yetinmedi, daha önce duyulmamış eserlere de hayat verdi. İş tüm zamanları kapsayınca, birlikte daha önce çaldığı kim varsa mümkün olabildiğince işe dahil etti ve tam 21 kişilik kalabalık bir orkestranın eşliğinde çaldı. Önceden yazılmış bölümleri eşlikçilerin ruhuna uygun doğaçlamalarla birleştirdi; bu deneyi minimal bir dille buluşturdu. Kariyeri boyunca kendine ilham veren tüm tarzları özetledi. Gitar çalan Şevket’e bu tarihi konserde Göksu Hazal Subaşı, Tamer Temel, Barış Ertürk, Ulaş İskenderoğlu, Kıvılcım Konca, Furkan Akatay, Aslıhan Adlin, Ayşegül Giray, Amy Salsgiver, Müge Hendekli, Adem Gülşen, Mehmet Korkmaz, Demirhan Baylan, Kerem Öktem ve bir koro eşlik ediyor.

SUSPECT 'SAKURA' (80’LER PRODUCTİON)

1990 yılında tam bir “rock city”’ olan Bursa’da kurulmuşlardı; o zamanlar adları Traitor idi. Dönemin ruhuna uygun bir biçimde endüstriyel, death ve core etkili bir thrash müziği icra ediyorlardı. Bir yıl sonra Suspect adını almış, iki demonun ardından da ilk albümleri olan “The Darkling Thrush”ı yasal olarak yayımlamışlardı. Zamanında sonradan Çilekeş topluluğundan tanıyacağımız Ali Güçlü Şimşek de buradan vokalist olarak gelip geçmişti.

Bu ülkenin metal camiasının uzatmalı gruplarından Suspect, aradan akıp giden uzun yıllara rağmen içindeki umudu ve heyecanı kaybetmemiş olanlardan. Öyle ki “224” isimli ikinci albümlerinden tam 15 yıl sonra yeni bir albüm yapabilecek gücü kendinde bulanlardan...

Suspect, kuruluşunun 34. yıldönümünde, üçüncü albümü “Sakura” ile halen genç kaldığı ve ilk günün azmiyle müzik yaptığını ortaya koyuyor.

Sound olarak death metal’den hardcore’a varan geniş bir yelpazede gezinen albümün vokalinde Murat Güney, gitarlarında Taylan Sulaoğlu ile Onur Demiroğlu, basında Fuat Güney ve davulunda Okaner Ertuğrul yer alıyor. Albümde üçü yeni, beşi ise geçtiğimiz iki yılda yayımlanmış olan teklilerin hafif dokunuşlarla işlenmiş yeni versiyonları olmak üzere toplam sekiz parça var.