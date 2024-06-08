Vitrindeki Albümler

Yayınlanma: 08.06.2024 - 13:23

Güncelleme: 08.06.2024 - 13:23

Yanık Ağıt ‘Behçet Aysan Şiirlerinden Şarkılar’ (Ada Müzik)

Haydar Ergülen, Behçet Aysan’ı bir psikiyatrist olması hasebiyle “elem doktoru” olarak tarif etmişti. 1993 yılında Sivas katliamında hayatını kaybeden 37 can’dan biriydi Behçet Aysan. Bu faşist-yobaz provokasyonuna kurban gittiğinde sadece 44 yaşındaydı. Nicedir kızı Eren Aysan’ın babasının dizelerini şarkılara dönüştürme isteği vardı. Bu hayalin gerçeğe dönüşmesi için katliamın 30’uncu yıldönümünde Zeynep Altıok’un verdiği cesaretle düğmeye basıldı, müzisyen Çiğdem Erken’in müzik direktörü olarak araya girmesiyle Ada Müzik (Bülent Forta ile Ali Özülke) kolları sıvadı ve “Yanık Ağıt” adlı derleme albüm vücuda getirildi.

16 şarkıdan oluşan “Yanık Ağıt” önce dijital platformlarda yayımlanmıştı, şimdi de ikili plak olarak basıldı. Albümdeki isimler sırasıyla; Çiğdem Erken, Zuhal Olcay, Güven Dağüstün-Ece Dağıstan, Burcu Tatlıses-Tuna Kiremitçi, Doğan Duru, Vedat Sakman, Umut Özensoy, Dilek Türkan, Deniz Çakır, Selva Erdener-İbrahim Yazıcı, Fazıl Say, Mirady, Selçuk Sami Cingi, Zeynep Karababa-Erdal Erzincan, Mazlum Çimen ve Bajar.

Bizde yapılmış az sayıdaki şiiri onurlandıran çalışmadan biri olması bir yana, “Yanık Ağıt” aynı zamanda bu katliamının 30. yılında, yitirdiklerimize bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Nâzım ‘Kendi Sesinden Şiirler’ (Esen Elektronik)

61 yıl olmuş; ustaların ustası, edebiyat tarihimizin büyük sanatçısı Nâzım Hikmet, uğruna canını vermeye hazır olduğu vatanından uzakta ve “vatan haini” karalamasıyla Moskova’da hayata veda etmişti. Vefatının ardından eserleri sayısız dile çevrilmiş, oyunları sahnelere uyarlanmıştı. Bir de kendi sesinden okuduğu şiirleri vardı. Bunlar da muhtelif tarihlerde çeşitli formatlarda yayımlanmış, ancak ilk kez en yaygın haliyle Nepa etiketiyle 1994 yılında kaset ve CD olarak basılmıştı. Ardından Anadolu Müzik tarafından da bir kaset baskısı yapılmıştı bu ses belgelerinin. Nihayetinde bir albüm olarak Esen Elektronik kataloğuna geçince tekrar CD olarak çıkmıştı. Şimdi plak formatında...

A yüzünde 15, B yüzünde 28 olmak üzere toplam 43 şiir yer alıyor “Kendi Sesinden Şiirler / Poems His Own Voice” adını taşıyan bu plakta: Salkım Söğüt’ten Japon Balıkçısı’na, Nikbinlik’ten Ak Karanfil’e, Memet’ten Gider Ayak’a, Büyük Taarruz’dan Ceviz Ağacı’na, Memleketim’den, Büyük İnsanlık’a...

180 gram basılmış, kuşe kâğıda açılır kapak içinde şiirlerin yer aldığı plak, ayrıca kısa bir biyografik ve eser dizininin yer aldığı bir de iç kapağa sahip. Tam bir koleksiyon parçası; evladiyelik; büyük ustanın ölümsüz eserleri gibi...