Vitrindeki Albümler

Yayınlanma: 22.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.07.2024 - 04:00

Neşet Ertaş ‘Türküler ve Deyişler’ (Dönence Plak)

Kimi hakkı verilerek yapılmış, kimi nasıl olsa satılıyor diye oldu bittiye getirilmiş, piyasada birbirinden farklı epey Neşet Ertaş plağı mevcut. Ne olursa olsun, elinizde tuttuğunuz plak büyük ustaya aitse hakkında çok söz söylemeye hacet yok. Yapacağınız tek şey iğneyi indirip teslim olmak. Bozkırın Tezenesi’nin plaklarının gördüğü teveccüh üzerine yeni baskılar yapılmaya devam ediyor. Ancak bu kez elimize aldığımız Dönence Plak tarafından vücuda getirilen “Türküler ve Deyişler” adını taşıyan plak gerçekten farklı; sanat eseri gibi dantel dantel işlenmiş bir parça bu. Plağın bu kadar özenli ve emek dolu bir süreçten geçerek hazırlanma sebebi (aynı zamanda Balat’ta güzide bir dükkân olan) üretici firmanın sahibi Metin Karaman’ın titiz ve çalışkan karakteri.

25 Eylül 2012 tarihinde İzmir’de yaşamını yitiren büyük ustanın 1974 ile 1986 tarihleri arasında kaydedilmiş sekiz parçasından oluşan “Türküler ve Deyişler”i, sadece bir defaya mahsus olmak üzere 1111 adet picture disc olarak basıldı. Bundan ayrı bir de numarasız olarak siyah plak baskısı yapıldı. Siyah plak tükendiğinde yeniden basılır mı bilinmez ama picture disc’ini alanlar şimdiden zaman içinde çok değerlenecek bir parçanın sahibi oldu bile.

Nedim Güvenç ‘İçine Kapanık’

Nedim Güvenç’in ilk albümünün içeriği, şehirli genç bir adamın yabancılaşma, hayatın anlamı, geçmiş ve gelecek sarmalındaki insanlık ilişkileri hakkında kendine sorduğu sorulardan ve arayışlardan oluşuyor. Geride kalan bir sürecin mirasını albüme tahvil eden Nedim, bu ana kadar çıkınında biriktirdiklerini “İçine Kapanık” adını verdiği albümünde özetliyor.

Müziğe gitarla başlamış, oradan bas gitara geçmiş, profesyonelliğe adım atınca da (“Hocam” dediği Yaşar Pınar sayesinde) sevdiği şarkıların ayak izlerine basarak beste ve yapımcılığa yönelmiş. Arkeoloji okuduğu halde müzikten kopmamış. İlk albümü işte bu dönemin ürünü. Nedim’in (sound ve format olarak America’dan Paul Simon’a, Smokie’den Eagles’e kadar uzanan ilhamıyla) Amerikan folk-pop-rock formatlı Türkçe sözlü şarkıları, yetmişli ve seksenli yılların ruhunu taşıyor. Gerek sözlerde gerekse sololarda feeling çok yüksek. Şarkı söyleyip gitar ve bas çalan Nedim’e bu albümde kayıt ve çalma süreçlerinde Emre Ekici, Kerem Duru, Cenk Bonfil, Cem Çatık, Salih Eren Kurç, Oğuz Ayaydın ve Danae Palaka yarenlik etmiş.

Bir erken dönem çalışması olarak “İçine Kapanık”, Nedim’in ileride daha fazla açığa çıkacak olan potansiyeline işaret ediyor.