Vitrindeki Albümler

Yayınlanma: 29.06.2024 - 07:00

Güncelleme: 29.06.2024 - 07:00

Son Feci Bisiklet ‘Kötü Şeyler +’ (Sony Music)

Son Feci Bisiklet’in “Kötü Şeyler” adını taşıyan albümü 2017 yılında CD formatında çıkmış ve dinleyicisini ikiye bölmüştü. Eski alışkanlıklarından vazgeçmeyen dinleyici hayal kırıklığı yaşamış, farklı beklentiler içinde olanlar yeni şeyler deneyen topluluğun arkasında durmuştu. Topluluk popüler soundları ihmal etmemiş, ancak özgün karakterinden de taviz vermeyen bir orta yol arayışı sergilemişti.

Albüm şimdi ilk kez plak formatında basıldı ama iki şarkının eklenmesi münasebetiyle adının sonuna (+) işareti konarak... İlk basımda 10 şarkı vardı. Plakta beşer beşer A ve B yüzlerine bölünmüş, her iki yüzün sonuna birer şarkı eklenerek 12 şarkıya çıkarılmış. Eklenen şarkıların adı “Çar Bomba” ve “Yerlerde”.

Vokal, gitar ve klavyede Arda Kemirgent, davulda Can Sürmen, gitarda Erkin Sağsen, basta Ozan Özgül’den oluşan topluluğun bu çalışması, radikal bir kopuş sergilememiş, sözleri itibarıyla eski dobralığını sürdürmüştü. Plak, aradan geçen yedi yılın ardından, dinleyicisinden yeniden değerlendirme talep ediyor. Zira albüm zaman içinde dinledikçe açılıyor. Açılmayan kapakla, beyaz iç zarfla yapılan plak baskısı hakkında söylenecek tek eksiklik, içinde (şarkı sözlerinden diğer bilgilere kadar) hiçbir bilginin verilmemiş oluşu...

Ava Trio ‘The Great Green’ (Tora Records)

Ava Trio’yu ilk albümünden bu yana merakla takip ediyorum. Üflemeli çalgılarda Giuseppe Doronzo, kontrbasta Esat Ekincioğlu ve vurmalı çalgılarda Pino Basile’den oluşan çok ilginç bir orkestra. Kullandıkları çalgılar bize caz müziğini işaret etse de, onlar fazlasını yapıyorlar.

Dördüncü albümleri “The Great Green”de bu kez bir balıkçı olan kahramanımızın teknesiyle yelken açarak bizi saykodelik bir yolculuğa çıkarıyor, Antik Yunan’a götürüyorlar. Büyük Yeşil adı verilen engin sulara bırakıyor, ardından geri getirerek gizemli bir dünyanın ortasına bırakıveriyorlar. Yoğun bir sound zenginliği içinde dolanan melodiler ve ritimlerden oluşan bu gizemli yolculukta her çalgıcının performansı takdire şayan. Hepsi Giuseppe Doronzo bestesi olan 40 dakikayı bulan dört uzun parçada, tarihi fantastik bir filmin soundtrack’ini dinler gibi havaya giriyoruz. Metaforik olarak Akdeniz konseptli bir albüm bu.

Bu çalışma caz tarihimizin erken dönem örneklerindeki doğu-batı sentezi arayışlarını anımsatsa da, onların ilerisinde. Ava Trio, insanlığın miras bıraktığı tüm sesleri eşelemeye devam ediyor. Şayet Avrupalı Çağdaş Avangard diye tarif edebileceğimiz bir müzik türü varsa, “The Great Green” buna mükemmel ve rafine bir örnek...

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