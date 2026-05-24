Vitrindeki Albümler - 24 Mayıs 2026

ANTONİO FORCİONE&CENK ERDOĞAN ‘STORYTELLERS’ (JAZZ PLUS / LOFT CAZ)

Caz tarihinde iki gitarcının düetine dayalı albüm sayısı çok az. “Storytellers” adını taşıyan albüm, iki farklı coğrafyadan gelen, iki farklı meşrebe sahip olan iki gitarcıyı bir araya getirmesiyle listesi kısa albümler kataloğuna nadide bir eser dahil ediyor. Biri bizden Cenk Erdoğan, diğeri Antonio Forcione...

Müzisyenler birbirlerinin kültürlerini iyi biliyor ve derinden saygı duyuyorlar. Birbirlerine hava atmıyor, teknik gövde gösterisinde bulunmuyorlar. Karşılıklı referanslar eşliğinde, albümdeki 10 parçayı beşer beşer imzalayarak empati dolu, sade ve derin bir diyalog kuruyorlar. Cenk’in perdesiz gitarıyla inşaa ettiği mikrotonal yaklaşıma Forcione Akdeniz müziği ve caz arasında gezinen ritmik ifadelerle karşılık veriyor. Bu minvalde oluşan parçalar doğaçlama ile kompozisyon arasındaki hassas dengede pozisyon alıyor. Sözsüz olmasına rağmen, her parça atmosferik bir hikâye anlatıyor ya da ifade gücü yüksek bir yağlıboya tablo resmediyor.

Oluşan organik bütünlük içinde bir noktadan sonra hangi parça kimin ya da kim hangi gitarı çalmış anlamını yitiriyor.

Plak ve CD formatında basılan “Storytellers”, Kevin Eubanks ile Stanley Jordan’ın “Duets”i ya da Nels Cline ile Julian Lage’in “Room” albümlerinin mertebesinde.

BÜLENT ORTAÇGİL ‘GECE YALANLARI’ (ADA MÜZİK)

Bülent Ortaçgil’in 2003 yılında çıkardığı altıncı stüdyo albümüydü “Gece Yalanları”. Uzunca bir aranın ardından çıkmıştı albüm, en son bundan beş yıl önce “Light”ı çıkarmıştı. Biri dışında şarkıların tamamı yeniydi; sadece yapım tarihi açısından değil, şarkı sözlerinin içeriği açısından da eskiden biraz farklıydı. O esnada 53 yaşında olan Ortaçgil, eskiye oranla daha gizemli ve ilk dinleyişte kolaylıkla kendini ele vermeyen satırlar kaleme almıştı. Bazı şarkıların sindirilmesi için dinleyicinin yıllara ihtiyacı vardı.

Pop-folk-blues-etnik-caz gibi türler arasında serbest sürüş yapan şarkılar, basitlik ve yalınlık arasında, ince düşünülmüş göndermelerle dolu satırlardan oluşuyordu. Belki Ortaçgil kendini çok az kelimeyle anlatıyordu ama ifade gücü öylesine yüksekti ki... Söz ile müziğin iyi kurgulanmış dengesinin de katkısı büyüktü. Her daim yanında bulunan davulcu Cem Aksel, gitarcı Erkan Oğur ve basçı Gürol Ağırbaş’a ilk kez eklenen yeni isim ise klavyeci Baki Duyarlar olmuştu. Ancak yanı sıra muhtelif sazlarda geniş bir kadro da albüme eşlik ediyordu.

Kaset ve CD formatında çıktığı yıl müzik piyasasının en iyi ve evladiyelik albümlerinden biri olan “Gece Yalanları” şimdi ilk kez plak olarak basıldı; açılır kapakla, 180 gram...