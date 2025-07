Vitrindeki Albümler - 26 Temmuz 2025

CYMİN SAMAWATİE ‘TEMAS’ (İKİ MÜZİK)

Berlin’de yaşayan piyanist, şarkıcı, besteci Cymin Samawatie, 2009 yılından beri ECM Record ile çalışmakta. 2018 yılında yolu İstanbul’a düşünce, burada kendisi gibi doğaçlama müziğe düşkün yoldaşlarıyla karşılaşıyor. O ilişkiler kopmuyor, zamanla ortak projelere dönüşüyor. Nihayetinde de tamamı İstanbul’da kaydedilen ve ikili doğaçlamalardan oluşan bir albüme... Cymin’in Şevket Akıncı ile yapımcılığını üstlendiği, 10 parçadan oluşan 41 dakikalık “Temas”, ilerici plak şirketi (aynı zamanda bir platform olan) iKi Müzik şemsiyesi altında dijital mecrada yayınlandı.

“Temas” sessiz çığlık ya da sessizlikten doğan seslerle elde edilmiş kültürlerarası bir müzikal karşılaşma. Bu albüm bir manada çağdaş müzik sahnesinin günümüzü ifade eden bir yansıması olmakla birlikte, içindeki keşif potansiyeliyle yarının ipuçlarını sunuyor. İki kişilik karşılaşmaların içtenliğini sergileyen parçalarda hem birlikte varoluşunun gizemini hem de sessiz anların gücünü ortaya koyuyor. Provasız olarak ve gerçek zamanlı kaydedilen 10 düetten oluşan albümde Nâzım Hikmet, Ömer Hayyam ve Yunus Emre’nin birer şiiri notalarla buluşuyor. Bu albümü alışıldık terimlere anlatmak zor. Bilinmeyene doğru keşif dolu bir sonik yolculuk arzulayanlar için...

GÜLDEHAN AYSAN ‘XYZ’ (SCP)

Yaz akşamlarında tınlayan ıslak, sakinleştirici ve melankolik bir ses Güldehan Aysan, daha ziyade masadaki karşılığı kırmızı şarap olanlardan... Günümüze yansımış bir Ayten Alpman desek hata etmiş olmayız. Bunu altı parçadan oluşan ilk EP’sinin (kısaçalar) repertuvarı da onaylıyor. İki Gershwin (The Man I Love You ve Summertime) standardı, birer de Chat Gierlack (Sunshine of Love) ve Burt Bacharach (Raindrops Keep Falling) yorumunun bulunduğu çalışmada iki de özgün besteye imza atmış Güldehan. Bunlardan biri buradaki tek Türkçe şarkı olan ve Banu Burak ile kaleme aldığı “Çok Geç”.

Müzik aleminde seyrek ayak basıyor Güldehan; sadece 2017 ve 2018 yıllarında birer single yapmıştı, Sabih Cangil’in prodüktörlüğünde. Burada da düzenleme, gitar, kayıt, editing işleri yine Sabih Cangil tarafından omuzlanırken basta Yaman Neng, kontrbasta Firuz Soyuer, tuşlu çalgılarda Güven İlter, gitarda da Paşa Çelik yer almış.

1975 doğumlu Güldehan, lise yıllarında Okan ve Leyla Demiriş’ten ders almış, sinema-televizyon okumuş, gazetecilik yapmış. Şimdilik müzikten ziyade kitap ve çeviri dünyasında tanınıyor ama verdiği yarı zamanlı müzisyen görüntüsüne karşın, yakında direksiyonu ne tarafa kıracağını bilemiyoruz.