Vitrindeki Albümler - 25 Mayıs 2025

KARDAŞLAR (MŞŞ)

Yetmişli yıllarda longplay devrine geçildiğinde, bir önceki dönemin 45’likleri derlenerek LP formatında piyasaya sürülüyor; tarihi belgeler olarak şarkıların bir araya gelişi geçmişi daha derli toplu görmememize yardımcı oluyordu. Bu bugün de geçerli, müzik tarihimize iz bırakmış şarkıların yeniden yeni kuşaklara dinletilmesi açısından... Bu manada bize bir dönemi yeniden yaşatan ve hafızalarımızı tazeleyen Kardaşlar plağı önemli.

Müzikal değerine paha biçilmez altı parçadan oluşan kısaçalar (EP), Ünol Büyükgönenç’in farklı tarihlerde kaydettiği üç 45’lik plağı bir araya getiriyor. İlki Kardaşlar topluluğu ile kaydettiği 1973 tarihli “Çökertme” ile “Deniz Üstü Köpürür”. İkincisi 1977 tarihli “Yeni Bir Türkiye” ile “Oy Gülüm Oy”, sonuncusu ise 1979 tarihli “Dışarıda Kar Yağıyor” ve “Kız Çocuğu”...

İkisi anonim, üçü Ünol Büyükgönenç bestesi, biri de Nazım Hikmet’in dizeleri üzerine Büyükgönenç tarafından bestelenen eserlerde Seyhan Karabay, Fehiman Uğurdemir, Cengiz Teoman, Taner Öngür, Uğur Dikmen, Hami Barutçu, Sefa Ulaştır gibi güçlü figürleri dinliyoruz. Darısı Büyükgönenç’in 1979’da kaydedilmiş ancak 12 Eylül darbe sonrası kaset olarak yayınlayabilmiş ilk ve tek albümü “Güzel Günler Göreceğiz”in başına.

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HARÇ 'LEBLEBİ' (TAMAR RECORDS)

Ankaralı bir punk topluluğu vardı, adı Bam Bam Bam. Müzikleri de isimleri gibiydi, gözünü budaktan lafını namertten sakınmayan sert bir topluluk. Maalesef uzun ömürlü olmadı ama solistleri Arın Altay, topluluğun dağılmasının ardından Paris’e yerleşti ve orada da rahat durmadı. Orada Fransız müzisyenlerle birlikte Harç adını verdiği yine benzer sertlikte, tavizsiz bir topluluk kurdu ve işine kaldığı yerden devam etti. 2024 yılında kurulan topluluk şimdi üç şarkıdan oluşan “Leblebi” isimli ilk kısaçalarlarını (EP) çıkardı.

Arın’ın dışında gitarda Maxime Provençal, basta Ali Hazri Wennstrom ve davulda Martin Rault’dan oluşan Harç, şarkılarını Türkçe ve Fransızca söylüyor. Bu müzik iliklerine kadar punk; hem müzikal hem de sözleri açısından. Kokuşmuş düzenin irili ufaklı bekçilerinin nasibini aldığı sözlerde doğrudan politik mesajlar ve meydan okuma var. Hırçın bir düzen eleştirisinin yapıldığı, canhıraş okunmuş şarkılarda ham ve çiğ bir müzikal anlayış olsa da, kakofoni olduğu sanılmasın. Yeri geldiğinde zarif melodiler yapmayı ve solo atmayı da beceriyorlar. Harç’ın albümlerle dolu bir geleceğinin olacağını temenni ediyoruz, zira müzikte muhalefet adına nadir görülen kırmızı çizgiyi temsil ediyorlar.