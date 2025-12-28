Vitrindeki Albümler - 28 Aralık 2025

POST TRUTH (TAMAR RECORDS)

Alkan Avcıoğlu’nu 2000’li yıllarda tanımıştım; zeki, müziğe ve sinemaya meraklı bir gençti. Zamanla üzerinde yoğunlaştığı ilgi alanları Alkan’ı iyi bir sinemacı yaptı. Tamamını yapay zekâ ile ürettiği filmi “Post Truth”, sinema tarihinde vizyona giren ilk yapay zekâ filmi. Uluslararası prömiyeri Varşova Film Festivali’nde yapılan filmin, Alkan tarafından aynı yöntemle yapılan müzikleri hem CD hem de plak olarak yayımlandı. Bugünün geleceğini daha 70’li yıllardan bize haber veren müzikler var bu albümde.

Filme müziklerle kavramsal bir derinlik kazandıran bu soundtrack, müzik ve sinema tarihinde yeni bir eşiğe işaret ediyor. Alkan, bir çağın sonunu, dünyanın yeni dilini ve yeni dünyanın yeni dilinin müziğini takdim ediyor bizlere. Ambient’ten BrokenBeat’e, Electronic IDM’den Techno-Pop’a kadar uzanan bir yelpazede; gaipten gelen santrifüjlenmiş sentetik robotik sesler örgüsü eşliğinde fısıldayan, distopik bir geleceğin sesleri bunlar... Geleceği geçmişten gören sesler; Popol Vuh’tan Kraftwerk’e, Edgar Froese’den Klaus Schulze’e etkiler taşıyor. Adının sahte olduğuna aldanmayın; bu hikâye ve müzikler artık dibine kadar gerçek. Not: “Post Truth”, 37. Girona Film Festivali’nde en iyi soundtrack ödülüne aday gösterildi.

HAREM ‘ARABİA’ (MEGA PLAK)

Tablada Tarık el Zübeyr, perküsyonda Bünyamin Olguncan ve darbukada Yaşar Akpençe’den oluşan üç kişilik bir vurmalılar topluluğu Harem, 2000 yılında ilk albümlerini kaset ve CD formatında çıkarmış, ticari açıdan çok büyük bir başarı elde etmişti. O vakitler İstiklal Caddesi’nde bolca bulunan koca koca müzik mağazaları sokağa yüksek sesle yayım yaparken, turistlerin en çok ilgisini çeken, hatta mağazaların önünde durup kalça sallamaktan kendilerini alamadıkları bir albüm olmuştu. İlk beş yıl fırtınalar estirdikten sonra bu seri zaman içinde kesintiye uğrasa da bugüne kadar devam etti ve şimdi ilk kez bir albüm, plak olarak basıldı.

Harem’in altıncı ve yeni albüm “Arabia”nın bestecileri Amr Diab, Khoury Marwan, Yaşar Akpençe. Düzenlemeler Doğan Akpençe’ye ait, yapımcı ise Ethem Zeytinkaya.

Her elemanın çalgısında usta olduğu Harem’in önemli özelliği ritmik, enerjik ve etkileyici bir performansa dayalı oluşu. Bir başka özelliği ise Türk ritimlerini, modern ve dünya müziği öğeleriyle başarılı bir şekilde harmanlayarak kendine özgü bir stil oluşturması. Bu iki özellik de “Arabia”da kendini güçlü bir biçimde hissettirirken adından da anlaşılacağı üzere, repertuvarında ağırlıkla Arap bestecilerin eserlerine yer veriyor.