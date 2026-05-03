Vitrindeki Albümler - 3 Mayıs 2026

Yağmur Ender ‘Düğüm’ (Bahçekat Müzik)

2022 yılından bu yana single’lar yayınlayan, yeni kuşağın romantik ve melankolik seslerinden biri İstanbullu şarkıcı Yağmur Ender. O single’lardan bazıları ve biraz daha fazlası şimdi 12 şarkıdan oluşan ilk albümü “Düğüm”ün içinde...

Üretkenlik konusunda özellikle son bir buçuk yıl gaza basmış Yağmur. Yoğun bir sürecin ürünü olan albümde biri dışında kendi bestelerini seslendirmiş. Tek kavır Nilüfer’in unutulmaz şarkısı “Erkekler Ağlamaz”. Yağmur’un müziğinde yeni sound’lar ve eğilimler hâkim olmakla birlikte, nostaljik bir hava da yok değil. Ancak bundan ibaret değil; güçlü, samimi ve duygusal bir atmosfere olan sahip olan şarkılar görsel, şiirsel ve masalsı bir nitelik taşıyor. Belki de bunda Yağmur’un aynı zamanda bir tasarımcı olmasının, farklı disiplinlerden etkiler taşımasının payı bulunuyor.

Indie, alternatif rock çizgisine ayak basan bu müzik genelde elektrikli olmasına karşın akustik tatlar da taşıyor. Şarkıdan şarkıya değişen prodüktörler Erkin Sağsen ile (Mucize adlı şarkıya düet yapan) Umut Er. Çalgılarıyla eşlik edenler ise Can Sürmen, Ömer Vatansever ve Onur Güney Kumaş. Derin, kırılgan, samimi ve cesur bir ilk albüm “Düğüm”. Bir eksiği sadece dijital platformlarda yayınlanmış oluşu.

Orkun Bozdemir ‘For Your Soul Only’ (Soul Revue)

Orkun Bozdemir’i İstanbul eğlence hayatının “clubber” dönemlerinden bu yana tanırım. Koltuğunun altında birden fazla karpuz taşıyan, çalışkan ve tutkulu bir müzik sevdalısıdır; aynı zamanda DJ, producer, etkinlik ve kulüp organizatörü hüviyetlerini de cebinde taşır. Memlekette yapılan sayısız güzel elektronik müzik etkinliğinin altında imzası bulunur. Orkun şimdi bir sıfat daha ekledi icraat defterinin son yaprağına; “For Your Soul Only” adında bir albüme can suyu verdi.

Uzun zamandır üzerinde çalışılan, daha önce yayınlanmamış 11 parçadan oluşan bir albüm bu. Sıradan bir iş değil, hem de akıntıya kürek çeken cinsten. Nedeni günümüzün hızlı tüketim odaklı algoritmik müzik kültürüne yanıt oluşu. Sağlam bir elektronik müzik anlayışı ve manifestosuna sahip olan konsept albüm, dans müziğine sadakatle örülmüş. Albümde (Ucha, Alex Kosh, Last95, Benjamin Franklin gibi) global dans müziği arenasının saygın isimlerinin yanı sıra ülkemizi dünya çapında alnının akıyla temsil eden (Semih Akay, YokYok, Temmuz, Batu Aydoğmuş, Enes Yaman, Baran Eser, Tuna, Buğra Baktır gibi) isimler de var. Memleketin elektronik müzik üretiminin yaratıcılıktan uzak olduğu bir dönemde “For Your Soul Only”, etrafa ışık saçıyor.