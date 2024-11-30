Vitrindeki Albümler (30 Kasım 2024)

Yayınlanma: 30.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.11.2024 - 04:00

KERİM TEKİN ‘HAYKIRSAM DÜNYAYA’ (BONUS MÜZİK)



Doksanlı yılların ikinci yarısında en çok gelecek vaat eden figürlerinden biriydi, işini birkaç kulvarda birden sürdürüyordu Kerim Tekin. Müzik sevdası yüzünden futbolu bırakmış, yanı sıra televizyon dizilerinde boy göstererek oyunculuk kariyerini başlatmıştı. 1995 tarihli “Kara Gözlüm” albümünden iki yıl sonra çıkardığı “Haykırsam Dünyaya” ile büyük ilgi toplamıştı. Albümdeki “Kar Beyaz” ve “Akşamlar” adlı şarkılar dönemin ruhunu eksiksiz yansıtırken Kerim insanın içine işleyen kırılgan sesiyle, uzun saçları, kirli sakalı ve sırtındaki deri motorcu montuyla dönemin vizyonunu da üzerinde yakıştırarak taşıyordu. Ancak hikâye 1998 yılında Afyonkarahisar’da yapılan bir festival dönüşünde bitti. Kerim 23 yaşında Sandıklı yolunda geçirdiği bir trafik kazasından sonra yaşamını yitirdi ve genç yaşta aramızdan ayrılan müzisyenler kervanına katıldı.

Müzik dünyası ve sevenleri ne kadar da büyük bir beklenti içindeydi, Kerim’in parlak geleceği hakkında. Çalışkan ve yetenekli, mütevazı ve eğlenceli bir kişilikti. Vefatının ardından şarkıları birçok isim tarafından yeniden seslendirildi, albüm satışı bir milyon tirajını geçti. Aradan geçen 26 yıl sonra “Haykırsam Dünyaya” adlı albüm ilk kez plak formatında yayımlandı.

YEŞİLÇAM AŞK ŞARKILARI 2 (ÖZ MÜZİK)

Gençliğini altmışlı ve yetmişli yıllarda yaşamış kuşak için Yeşilçam filmlerinin anlamı büyük. Çünkü çoğu siyah-beyaz olan bu filmlere eşlik eden şarkılar kuşağın soundtrack’i. Mahallemizin sinemalarından, çay bahçelerinden, evdeki radyolarımızdan bize seslenen şarkılar hepimizin sesi. Adını Beyoğlu’nda sinemacıların bulunduğu sokaktan alan Yeşilçam filmleri ve şarkıları öncesi ve sonrasıyla yaklaşık 35-40 yılımızı doldurmuş; bir dönem kapanıp yerini bir başkasını bırakırken nostalji mertebesine yükselmişti. Ancak yeni devir onlara değerleri konusunda başka anlamlar yükledi ve bu şarkılar yeniden keşfedildi, yeni kuşaklara taşındı.

“Yeşilçam Aşk Şarkıları” plağının ilki 1970-73 yılları arasında, usta müzisyenler eşliğinde kaydedilmiş analog kayıtlardan oluşuyordu. 2019 yılında “Nasıl Geçti Habersiz” alt başlığı ile yayımlanan plağın solisti Vedat Çetinkaya idi. Serinin 12 şarkıdan oluşan ikincisi ise besteleri Necdet Tokatlıoğlu’na ait eserlerden oluşuyor. Albüm Şahinler Plak etiketiyle 1978 yılında “Necdet Tokatlıoğlu 1” adıyla plak, 1986 yılında da kaset formatında yayımlanmıştı. Yeni baskı her ne kadar “Yeşilçam Aşk Şarkıları 2” adıyla yayımlanmış olsa da, gerçek bir Necdet Tokatlıoğlu albümü olduğunu unutmayalım.