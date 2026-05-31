Vitrindeki Albümler - 31 Mayıs 2026

NECO ‘SENİ BANA KATSAM’ (OSSİ MÜZİK)

“En İyileri” başlığını taşıyan seriyle Türk pop müziğinin ortalığı kasıp kavurduğu 45 yıllarının güzide isimlerini eski kuşaklara yeniden hatırlatıp, yeni kuşaklara da tanıtıp sevdiren Hakan Eren’in plaklarının son örneği Neco. Hani şu ilk kez palyaço kıyafetiyle tanıdığımız, Pembe Panter’in müziği eşliğinde şarkı söyleyen, yurtiçi ve yurtdışı festivallerde memleketimizi temsil edip ödüller kazanan, müzikallerde oynayıp şarkı söyleyen, 1989 yılında son çıkardığı plağın ardından televizyonda sitkom dizilerinde izlediğimiz Neco...

Hani şu 1977 yılında kaydettiği “Seni Kendime Katsam” şarkısıyla hiç ilgi görmeyip de, geçenlerde “Masumiyet Müzesi” dizisinde çalınınca yeni kuşaklarca keşfedilen Neco... “Seni Beni Katsam” adıyla basılan (1977 ile 1985 yılları arasındaki şarkılardan oluşan) 13 parçalık plak, her ne kadar Türk pop müziği tarihinden alınmış kısa bir kesit gibi görünse de aslında o koca tarihin bir özeti gibi. Zira Neco o tarihin muhtelif evrelerine güçlü sesi ve üstün yorumculuk özelliğiyle hem tanıklık etmiş hem de aktif katkıda bulunmuş isimlerinden biri. Plağın asıl sürprizi 1985 Eurovision şarkı yarışması Türkiye finalinde Neco ve Nükhet Duru’nun birlikte seslendirdiği ve yayımlanmamış iki şarkı.

OSMAN İŞMEN ‘MODES OF ANATOLİA’ (GLOSS MUSİK GMBH)

Yetmişli yıllarda çıkardığı albümlerle pop müzik tarihimizde bir düzenleme anlayışının temellerini atan Osman İşmen, Tanju Okan’dan Neco’ya, Ferdi Özbeğen’den Ahmet Kaya’ya sayısız isme yol göstermiş bir ustaydı. Müzikleri yanı sıra (bilhassa Kemal Sunal’ın oynadığı) Yeşilçam filminde, TRT’de jenerik olarak kullanılmıştı. Aranjörlüğünün yanında özgün bir müzisyen ve usta da bir besteci olan Osman İşmen şimdi 50. sanat yılını, 2026 yılına yayılan özel bir yayın serisiyle kutluyor.

Şimdiye değin seriye ilişkin “Diskomatik Madımak Revival”, “Symphonic East: Timeless Classics”, “Harmonic Bridge” ve “Anatolian Symphony” adlarını taşıyan dört albüm yayına girmişken altı parçadan oluşan yeni çalışma “Modes of Anatolia” geldi.

Her albüm bir konsept altında yoğunlaşırken “Modes of Anatolia”, Anadolu’nun makamsal yapılarını işliyor. Sade melodik hatlar üzerine oturtulmuş eserler, rafine ve armonik yaklaşım sergiliyor.

Osman İşmen’in farklı dönemlerini ele alıp yeniden işleyen seri, hem retrospektif hem de yarına uzanan bir çerçeve sunuyor. Toplam 11 albümden oluşacak bu seri yıl boyunca dijital platformlarda yayımlanacak ama bizler belki bir gün plak olarak da basılır umudumu her daim taze tutacağız.