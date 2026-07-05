Vitrindeki Albümler - 5 Temmuz 2026

DRAGONBORN ‘NO MERCY’ (ICONİC RECORDS)

Bizim Dragonborn, bilgisayar oyunu değil. Bizimki, Ankara’nın bağrından yükselmiş, mitolojiyi sinemanın gücüyle buluşturup senfoniyle taçlandıran epik bir metal topluluğu. İlk albümleri “No Mercy”, tam teşekküllü fantastik bir tasarım. Altı şarkıdan oluşan 19 dakikalık “No Mercy”, yarattığı karanlık evrenle, anlatım diliyle şakıyan ikiz gitarları ve dinamik ses örgüsüyle son derece dikkat çekici bir çalışma.

Gitar vokalde Ekrem Kani, gitarda Cihan Engin, basta Yudum Sürmeli, davulda Çağrı Mustafa Yalçın ve vokalde Berrak Saka’dan oluşan topluluğun albüm kayıtlarına ilaveten Kevin Talley, Jonny Maulding ve Emanuele Rastelli el atmış. 2024’te Ekrem Kani tarafından kurulan Dragonborn, türünün yerli örnekleri arasında ayrıksı bir yere sahip.

Zira sadece müzik üretmekten öte, yaptıkları işin farklı vecibelerini de yerine getiren komplike bir oluşum bu. Bir evren tasarımı olarak hayal gücü farkı; tasvir ettikleri özgün mitolojik dünyada seksenlerin klasik heavy metaline duydukları saygıyı ve sevgiyi, günümüze, güncel sound’lar ve kavrayışlar eşliğinde taşImak gibi bir vazifeleri var. Bu da “No Mercy”yi yeterince güçlü ve iddialı bir albüm kılıyor.

Son not: Senfonik metal sevenler onları bir de muhakkak sahnede görmeli.

DELİLER ‘YARAMI DEŞME’ (DELİLER RECORDS)

2013 yılında Muğla’nın Milas ilçesinde bir lise topluluğu olarak kurulmuş Deliler. Gençlik günlerinin sağlam arkadaşlığı ve beraber büyümüş olmaları müziklerine yansımış. Bunun verdiği özgüvenle katıldıkları ve birinci oldukları 24. Roxy Müzik Günleri Yarışması’nda tanıdım onları.

Gerek biri perdesiz olmak üzere çift saplı gitarın solocu özellikleri gerekse de (vokalde Umut Barış Cura, gitarda Ege Çetin, davulda Umut Tahir Işık, basta Ege Kurna olmak üzere) dört kişiden oluşan topluluğun çıkardığı güçlü sound, iyi sözlerle uyum içinde bir araya gelmişti. Güçlü sahneleri onlara hakkıyla bir ödül kazandırmıştı. Aynı güç şimdi çıkardıkları üç şarkıdan oluşan “Yaramı Deşme” adını verdikleri ilk kısaçalara yansımış.

Deliler müziğine karakterini veren unsurlar duygusal arpejler, yer yer metalik pasajlar ama hepsinden daha çok öne çıkan şey ani patlamalarla dolu, inişli çıkışlı düzenlemeler. Bir de solo yükünü çeken perdesiz gitarın ifade dolu makamsal cümleleri... Sözler ise bu yamuk düzenden yana dertli; gamlı ve isyankÓAr... Bazen de bir derviş derinliğinde... İsimlerine aldanmayın, gayet aklı başında; malzemesi sağlam, potansiyeli yüksek bir topluluk Deliler. “Yaramı Deşme” kendine has bir Anadolu metali...