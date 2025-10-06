Vitrindeki Albümler - 6 Ekim 2025

KHONTKAR ‘PEMBE TRİLOGY’ (REDKEYS MUSİC

Khontkar, günümüz yerli rap camiasının en ilginç, özgün ve sıra dışı tarzlarından birinin sahibi. Onun bazı harflerini yuttuğu kelimeleri gırtlağında yuvarlayarak dışarıya tısladığı okuma tarzı, ancak yaratıcı (bir o kadar da isyankâr) bir ruhla ve müzikal dehayla izah edilebilir. Örneğin hiç kimse Khontkar kadar güzel “nolcak” diyemiyor.

Khontkar 2023 yılının sonlarında “Pembe” adını verdiği bir seri başlatmıştı. Bu seri bir üçleme haline geldi ve son halka “Pembe C Side” ile tamamlandı. Seri önce sadece dijital platformlarda yayınlanmıştı ama şimdi üçlü bir plak olarak koleksiyonerlerin ağzının suyunu akıtmak için hazırlandı.

Yalnızca 500 adet basılan bu hazine değerindeki plakta yer alan bonus şarkılar var. Murda, Metth, Keskin, Kozmos ve Simülasyon gibi isimlerle yaptığı düetler albüme damak tadı yüksek bir sos katarken, Khontkar her parçayı tükenmeyen kinetik bir enerji ile söylüyor. Khontkar’ın alter egosu Barry Allen, yapım ve mix-mastering’i Can Paşa ile sırtlıyor, ortaya güçlü bir sound çıkıyor.

Plağın kapak tasarımını, İzmir’in efsane dövmecisi Fatih Köse’nin yaptığı da düşünülecek olursa, “Pembe Trilogy”nin bir plaktan çok daha fazlası, adeta bir sanat eseri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

MOTİVE ‘ROMANTİK’ (SAVANA WORLDWİDE)

Alibeyköy’ün Yeşilpınar Mahallesi’nden geliyor, 25 yaşında ve sadık üçüncü kuşak rapçi Motive... Rap müziğine sevdalanmasındaki şansı Rapuzi’nin komşusu olması. Bir de kuzeniyle yaptığı break-dans’lar... Karikatürdü, okuldaki derslerdi derken onu mutlu edecek şeyin müzik olduğunu anlayınca freestyle yapmaya başlamış. 2014 yılından bu yana da şarkı kaydediyor. Motive, ilk günden bu yana çok şarkı kaydetti, çok yol aldı ama şimdi ilk kez “Romantik” ile plak formatında karşımıza çıkıyor. “Romantik” Motive’nin üçüncü stüdyo albümü. Bu çalışma 16 Haziran 2023 tarihinde dijital platformlarda yayınlanmıştı, 1000 adet basılan plak mesaisi ise iki yılı buldu.

Not: “Romantik”, 6. BAU Radyo Ödülleri’nde “en iyi albüm” ödülü aldı.

Çevresindeki insanlardan ve kendi geçmişinden besleniyor Motive’nin parçaları, bir de doksanların Underground Rap’inden... Prodüksiyonu Pango’nun sırtladığı 18 şarkı ve sekiz beat track’ten oluşan projede, sözlere insanı kolayca içine çekme gücüne sahip derin altyapılar eşlik ediyor. Albümün adı bir kinaye; isminin aksine buradaki parçalar aşkı değil, genç şehirli bir adamın hesaplaşmalarını dile getiriyor. Motive’nin “Romantik” ile yükselişi sürerken, kendisi için de yeni bir dönemin ipuçlarını veriyor.