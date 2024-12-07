Vitrindeki Albümler (7 Aralık 2024)

Yayınlanma: 07.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2024 - 04:00

METİN & KEMAL KAHRAMAN ‘DENİZ KOYDUM ADINI’ (LİZGE MÜZİK / A.K. MÜZİK)



“Deniz Koydum Adını” adını taşıyan Metin & Kemal Kahraman albümü, doksanlı yılların ilk yarısında tüm mazlumların, yenilmişlerin, kaybolmuşların, yerinden yurdundan edilmişlerin hislerine hüzünle karışık tercüman olmuş bir başyapıttı. Sol tandanslı özgün müziğin kitabını yazmış, müzikal kriterlerine kerteriz oluşturmuş, emsalsiz sounduyla kendinden sonra yapılan sayısız albüme yol göstermişti.

Kayıtlardan bir yıl önce 72 yaşındayken Diyarbakır’da katledilen Kürt aydın Musa Anter’in anısına yapılan (Zazaca ve Türkçe) sekiz şarkıdan oluşan albüm, Okay Temiz’den Serdar Keskin’e, İsmail Soyberk’ten Erdal Erzincan’a çalgısında usta müzisyenlerin eşliğinde, Hasan Bitmez’in Metropol Stüdyosu’nda (arkasında iki yıllık bir emek vardı ama) 200 saatte kaydedilmişti.

Pülümür’de doğan, Erzincan’da büyüyen, sonrasında İstanbul ve Ankara’da üniversite okuyan Metin ve Kemal Kahraman kardeşlerin yolculuğu bu albümle başlamıştı, 30 küsur yıl önce... 1993 yılında kaset, iki yıl sonra da CD olarak basılan “Deniz Koydum Adını” ilk kez plak formatında; açılır kapakla, şarkı sözleri ve özenli tasarımıyla... “Deniz Koydum Adını” kendi türünde bir ders kitabı niteliğinde; müzisyeni geçtim her insan evladının döne döne okuması, dinlemesi gereken...

HALUK LEVENT ‘AKŞAM ÜSTÜ’ (SEMBOL)



2006 yılında Mod Müzik etiketiyle kaset ve CD formatında piyasaya sürülen “Akşam Üstü” albümü, Haluk Levent’in en iyi prodükte edilmiş çalışmalarından biriydi. Kalabalık bir müzisyen kadrosuyla stüdyoya girilmiş, her şey canlı olarak kaydedilmişti bu albümde. Serdar Öztop’tan Göktuğ Şenkal’a, Burak Kulaksızoğlu’ndan Arbak Dal’a onlarca müzisyen ve söz yazarının katkısı vardı; her bir şarkı muhtelif isimlerce özenle aranje edilmişti. Hele hele Nuri Kurtcebe’nin çizimleriyle grafiklendirilmesi ise bu albüme ayrı bir değer katıyordu.

Yuhu’nun gitarcısı Namık Nağdaliev’in müziklendirdiği “Tutki Çıldırdım”, dillere pelesenk olan “Elfida”, Kazım Koyuncu’ya ithaf edilen “Eflatun”, sözlerini A. Turgay Fişekçi’nin yazdığı bestesi Selim Atakan’a ait “Bahar Şarkısı” gibi birbirinden güzel eserler bu albümde yer alıyordu. “Akşam Üstü” dönemin ruhunu nahif bir dille eksiksiz olarak yansıtan o yıl çıkmış en güzel albümlerden biriydi.

Haluk Levent diskografisinde 13. albüm olarak kayıtlara geçen 12 şarkılık çalışma, şimdi orijinal haliyle içindeki şarkı sözleri ve tüm bilgileri eksiksiz yazılmış, açılır kapakla ve iyi bir baskıyla ilk defa plak olarak huzurlarınızda... Yeni baskı plak almıyorum diyenleri düşündürecek denli arşivlik...