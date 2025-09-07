Vitrindeki Albümler - 7 Eylül 2025

MAVİSAKAL ‘İKİ YOL’ (TÜMER VE TÜMER/RAİNBOW45 RECORDS)

Bizim rock müzik tarihimizdeki en özel topluluklardan biriydi MAVİSAKAL. Sadece adını aldıkları masal olan Mavi Sakal’ın hasta ruhunu şarkılarında ustalıkla yansıtmaları, masum ve eğlenceli gibi görünen şarkılarında, o karanlık mesajları incelikle ve sadelikle vermeleri bile onları bu tarihte bir köşeye yazmamızı gerektiren özellikler. İşte o şarkılardan biri olan (söz ve müziği gitarcıları Kaan Altan’a ait) “İki Yol”u bundan 28 yıl önce 1997 yılında London Session Orkestra ile yorumlamış ve Londra’da kaydetmişti MAVİSAKAL. Aradan geçen onca yıla karşın şimdi sahneye bir başka kahraman çıktı, Rainbow45 Salih (Karagöz), gözünü kararttı ve kendi gençliğinin soundtrack’i olan bu şarkıyı ilk kez bastı, içinde iki sayfa insertle birlikte, 12 inç 45’lik plak olarak.

MAVİSAKAL şarkılarının tüm karakteristik özelliklerini taşıyan “İki Yol”, aynı zamanda doksanlar Türkçe rock döneminin ruhunu en iyi veren şarkılardan biri. Bu kült şarkı rock şarkılarının senfoni ile buluşturulması konusunda da ilk örneklerden.

Gitarda Kaan Altan, davulda Murat Tümer, vokalde Genç Osman Yavaş, basta Andy Wand; konuklar Tibet Ağırtan, Bias Boshell, Pate Kivinen, Juho Martikainen. Plağın B yüzünde “Başladım Yürümeye” ve “İki Yol”un enstrümantal versiyonu var.

MAVİSAKAL ‘KAN KOKUSU’ (TÜMER VE TÜMER/RAİNBOW45 RECORDS)

1997 yılında “İki Yol” şarkısını kaydeden MAVİSAKAL, bundan bir yıl sonra bu şarkının da içinde yer aldığı “Kan Kokusu” adında bir albüm çıkarmış, kendi kuşağının kendi gençliğinin içinde bulunduğu duruma karşı oluşan tepkisini, yanı sıra sevincini, hüznünü, özlemlerini dile getirmişti.

70’li yılların sonunda Tarsus Amerikan Lisesi’nde öğrenci olan, ardından İstanbul’a gelerek çıkardığı albümlerle dönemin rock âlemine yön veren bu çocukların topluluğu, “Kan Kokusu” ile çıtayı yükseltmişti. “Kan Kokusu” sound olarak son derece zengindi, grunge’ı ve alternatif rock’ı bizim havalara yaklaştırarak tınlıyor, derin sözleriyle kalıcı şarkılar içeriyordu. Bu özellikler de onu kült statüsüne yükseltiyordu. 10 parçanın tamamı bir bütündü ama “İki Yol” dışında kişilikli mesajlar taşıyan “Balta”, romantik gibi görünen karanlık atmosferli akustik şarkı “Kan Kokusu” bu albümün akıllarda kalan diğer özel şarkılarıydı.

“Kan Kokusu” aradan geçen 27 yılın ardından halen sözü ve müziğiyle güncel. O yüzden de yeniden gündeme gelmeyi sonuna kadar hakkediyor. MAVİSAKAL, bizim rock tarihimizdeki en değerli topluluklardan biri bu açıdan. “Kan Kokusu” da “İki Yol” gibi plak olarak ilk defa, ayrıca her ikisi de CD formatında yeniden basıldı.